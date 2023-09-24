В одном колумбийском колледж-городке живет бездомный пес по кличке Черныш, которого считают талисманом кампуса.

Он часто бродил по территории студенческого городка в поисках еды. Однажды пес заметил, как студенты покупают себе разные снэки в университетском магазинчике. Они отдавали деньги продавцу, а взамен получали еду.

Умный пес быстро сообразил, что чтобы получить желаемое, нужно отдать что-то взамен. Тогда он стал приносить продавцу в магазин свои "деньги" – листья от деревьев, тем самым имитируя поведение студентов.

Тронутый сообразительностью Черныша продавец стал давать ему вкусные снэки в обмен на его "валюту".

Об этой истории рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.