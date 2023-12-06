Правда ли Николай I покончил жизнь самоубийством

Николай I взошел на престол после внезапной кончины своего старшего брала Александра I. При жизни первый отличался богатырским здоровьем, перенося все болезни на ногах. Однако его жизнь неожиданно оборвалась, когда императору не было и 60 лет.

О том, почему некоторые исследователи верят, что Николай I самовольно ушел из жизни, читайте в нашем материале.

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Как умирал Николай I

Николай I начал жаловаться на стеснение в груди 2 февраля. Затем у него поднялась температура. Однако, несмотря на болезнь и запреты врачей, государь отправился на смотр войск, после которого ему стало хуже. Выяснилось, что часть легкого монарха уже поражена. Николай Павлович наконец остался в своих покоях, чтобы следовать предписаниям специалистов. Но хватило его не на долго.

9 февраля Николай I отправился на проводы маршевого батальона на войну. Он считал, что обязан предстать во плоти перед теми, кто уходил на поля сражения от его имени и по его приказу. По возвращении домой императора охватила лихорадка.

11 февраля Николай I вновь слег. В этот момент, как пишут исследователи, у него не оставалось шансов на жизнь. На следующий день в мокроте появился гной, а через еще три дня — кровь. Все это время у государя не утихал жар, который не мешал больному ясно мыслить и общаться с подданными.

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18 февраля Николай I спросил у медиков, сколько ему осталось жить. Те отвели ему один день. Император попрощался с родными, причастился и облачился в мундир. Его не стало 19 февраля 1855 года.

Весть о смерти Николая I стала настоящим шоком для жителей Российской империи. Наслышанные о крепком здоровье и сильном духе царя люди не верили, что тот ушел жизни так скоро. Вокруг этого мгновенно возникла масса домыслов и слухов. Стали поговаривать, якобы Николай Павлович совершил самоубийство. В пользу этой теории в интернете приводят несколько доводов.

Богатырское здоровье

О крепком здоровье императора знала вся страна. Жители Российской империи от мала до велика слышали, что царь ведет аскетичный образ жизни. А среди его главных увлечений — военное дело. Государь отдавал предпочтение простой еде и совсем нецарской обстановке, благодаря чему, как предполагается, имел хороший иммунитет, способный противостоять разным болезням.

Из факта о крепком здоровье императора вытекает легенда о том, что он сам наложил на себя руки. Народ после его смерти шептался: зачем было разгуливать на морозе в легкой одежде. И не один раз, а постоянно. Некоторые свидетели того, как государь выходит на улицу в неподходящем наряде, всерьез считали, что таким образом тот пытался себя убить.

Мрачное предсказание

При жизни Николай Павлович часто болел простудами. Однако обычно он переносил болезнь на ногах. Даже в случаях, когда недуг приковывал его к постели, он отказывался отдыхать и продолжал работать. Государь отказывался выполнять практически все предписания врачей. Известно, как Николай I как-то проронил фразу о том, что, если сляжет, то уже никогда не встанет.

Слова внука Екатерины Великой сбылись 19 февраля 1855 года, когда он осознал плачевность своего состояния. В сети пишут, что император попросил у лейб-медика Мандта выписать ему некий порошок. Стоило государю принять вещество, как вскоре он попросил врача о противоядии, но Мандт в ответ лишь развел руками.

Легенда гласит, что царь знал о свойствах порошка и хотел

поскорее отправиться в мир иной, но, ощутив как тот действует на организм, велел дать противоядие. Однако его на тот момент не существовало.

Поражение в Крымской войне

Эпоха правления Николая I закончилась Крымской войной 1853-1856 гг. Российская империя потерпела в ней поражение. Это худшим образом повлияло на здоровье государя. Близкие отмечали, что после этого царь заметно сдал. Придающая ему силы вера больше не помогала.

Сторонники версии о самоубийстве Николая Павловича считают, что трагический исход Крымской войны, международный кризис 1853 года и возраст выдернули у него почву из-под ног. Он стал часто поддаваться отчаянью, что ранее государю запрещала делать религия. А вскоре якобы закончил жизнь самоубийством. Одни считают, что Николай Павлович принял яд, другие — что осознанно заболел, разгуливая по Петербургу в период эпидемии гриппа.