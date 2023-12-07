Кот скорчил забавную мордочку, когда его попытались накормить: видео
В социальных сетях распространилось забавное видео с участием кота. Его хозяин решил покормить питомца йогуртом и, зачерпнув ложкой немного, предложил коту полакомиться.
Однако кот, едва понюхав предложенное лакомство, скривил мордочку и явно выразил свое недовольство.
«Ну и мерзость!» – как будто говорит своим видом пушистый гурман.
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