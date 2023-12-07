Кот скорчил забавную мордочку, когда его попытались накормить: видео

В социальных сетях распространилось забавное видео с участием кота. Его хозяин решил покормить питомца йогуртом и, зачерпнув ложкой немного, предложил коту полакомиться.

Однако кот, едва понюхав предложенное лакомство, скривил мордочку и явно выразил свое недовольство.