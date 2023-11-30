Кошки действительно обладают удивительной способностью видеть в условиях очень слабого освещения, которые для человека кажутся абсолютной темнотой.

У кошек зрение устроено иначе, чем у человека. В роговом слое их глаз есть слой клеток, который способен отражать свет. Благодаря чему свет, поступающий в глаз, усиливается, тем самым позволяя кошке лучше видеть ночью.

К тому же, зрачок кошачьего глаза может расширяться и сужаться в большем диапазоне, чем человеческий. Это также улучшает способность видеть при минимальном освещении.

Однако стоит отметить, что даже кошачье зрение имеет пределы и не позволяет видеть в абсолютной темноте. Наличие хотя бы небольшого источника света (например, луны или звёзд) всё же необходимо.