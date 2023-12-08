"Красное и белое" запустило праздничные грузовики в духе Coca-Cola
Сеть розничных магазинов "Красное и белое" запустила свои праздничные грузовики, чтобы создать ощущение праздника у россиян.
Ролик с грузовиками появился в официальных соцсетях магазина.
"Наши грузовички уже едут к вам со звоном в кузовах, чтобы сделать ваш праздник ярче", — говорится в публикациях.
Пользователи интернета оценили такой рекламный ход и обрадовались появлению праздничных грузовиков, надеясь, что они появятся в их городах.
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