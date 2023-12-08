День в истории, 8 декабря: знаменательные события

Каждый день в мире извергаются вулканы, происходят несчастные случаи, рождаются великие люди. "Рамблер" расскажет о том, что случалось 8 декабря в разные годы — эти события так или иначе повлияли на мировую историю.

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Сверхдержавы договорились сократить ядерные арсеналы

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На встрече в Вашингтоне 8 декабря 1987 года президент Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев подписывают первый договор между двумя сверхдержавами о сокращении их огромных ядерных арсеналов. Предыдущие соглашения были всего лишь попытками двух противников холодной войны ограничить рост своих ядерных арсеналов. Историческое соглашение запретило ракеты малой и средней дальности наземного базирования, которых в совокупности две страны владели 2611 ракетами, большинство из которых расположены в Европе и Юго-Восточной Азии.

Пакт рассматривался как важный шаг на пути к соглашению о сокращении американских и советских ракет большой дальности, впервые достигнутому в 1991 году, когда президенты Джордж Буш и Горбачев согласились уничтожить более четверти своих ядерных боеголовок. . В следующем году Буш и президент России Борис Ельцин договорились резко сократить количество ракет большой дальности примерно до 3000 пусковых систем каждая к 2003 году. В 2001 году, после десятилетия тупика в области контроля над вооружениями, президент Джордж Буш и президент России Владимир Путин заключили предварительное соглашение о дальнейшем сокращении своих ядерных арсеналов примерно до 2000 ракет большой дальности каждый.

Застрелен Джон Леннон

Джон Леннон, бывший участник Beatles, рок-группы, которая изменила популярную музыку в 1960-е годы, был застрелен 8 декабря 1980 года одержимым фанатом в Нью-Йорке.

40-летний художник входил в свой роскошный жилой дом на Манхэттене, когда Марк Дэвид Чепмен четыре раза выстрелил в него с близкого расстояния из револьвера 38-го калибра. Леннона, истекающего кровью, срочно доставили в больницу, но он скончался по дороге. Ранее в тот же день Чепмен получил автограф от Леннона и добровольно оставался на месте стрельбы, пока его не арестовала полиция. В течение недели сотни скорбящих фанатов дежурили возле Дакоты — жилого дома Леннона — и траурные демонстрации прошли по всему миру.

США объявляют войну Японии

8 декабря 1941 года, когда Тихоокеанский флот Америки лежал в руинах в Перл-Харборе, президент Франклин Рузвельт запрашивает и получает объявление войны Японии.

Опираясь на руку своего сына Джеймса, капитана морской пехоты, Рузвельт, спотыкаясь, вошел в Палату представителей в полдень, чтобы попросить объявление войны Палатой представителей и обращение к нации по радио. «Вчера, — заявил президент, — 7 декабря 1941 года — дата, которая навсегда останется в позоре, — Соединенные Штаты Америки были внезапно и преднамеренно атакованы военно-морскими и воздушными силами Японской империи. Независимо от того, сколько времени нам понадобится, чтобы отразить это преднамеренное вторжение, американский народ в своей праведной мощи одержит абсолютную победу».

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Речь Рузвельта в Перл-Харборе

10-минутная речь Рузвельта, завершившаяся клятвой «Так помоги нам Бог», была встречена в Палате представителей бурными аплодисментами и топотом ног. В течение часа президент получил объявление войны, при этом лишь один голос против пацифиста в Палате представителей. Рузвельт подписал декларацию в 16:10, надев черную повязку на руку, символизирующую траур по погибшим в Перл-Харборе.