Нельзя ругаться и убираться: приметы на 11 декабря

11 декабря православные верующие вспоминают епископа Феодора Симоновского, племянника святого Сергия Радонежского. В народе сегодняшний день именуют Сойкиным днем – наши предки 11 декабря чествовали птицу сойку.

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В народе сойку называли вещуньей – люди верили, что у этой птицы на крылышках есть небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее.

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В Сойкин день традиционно было принято гадать на монетах. Люди бросали в ближайший сугроб горсть монет, а после доставали их оттуда одну за одной. Если первой попадалась самая крупная монета, можно было ожидать удачи в делах.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 11 декабря

Влюбленным людям сегодня не стоит признаваться друг другу в чувствах. Наши предки верили в то, что отношения, начатые в Сойкин день, будут скоротечными и несчастливыми.

Сегодня неблагоприятный день для того, чтобы планировать что-либо, и особенно для того, чтобы предпринимать конкретные шаги к цели. Хлопоты 11 декабря обречены на то, чтобы быть пустыми и бесполезными.

В Сойкин день нельзя заниматься уборкой, стиркой и другой рутиной. Иначе все это отпугнет финансовое благополучие в будущем.

Сегодня запрещено ругаться и ссориться – таким образом можно спугнуть соек вместе со своей удачей.

Не стоит 11 декабря предлагать кому-то деньги в долг. Так можно отдать свое счастье. А вот если у вас попросили помощи, то отказывать не стоит.

Свободной девушке не стоит ходить с распущенными волосами. Иначе придется долго искать любовь.

Запрещено отдавать милостыню металлическими монетами.

Выпал свежий снег – не стоит по нему топтаться, иначе можно затоптать свою удачу.

Приметы

Увидели сойку – молча посмотрите на нее и загадайте желание.

Если в доме есть младенец, прилетевшая к дому сойка подарит ему счастье и удачу.

Сегодня следует уделить особое внимание словам старших. 11 декабря они могут дать по-настоящему дельный совет.

Как правило, в ночь на 11 декабря сны снятся редко. Если это произошло, значит, сон послал Ангел-хранитель, который хочет предупредить о грядущих опасностях, переменах или возможностях.