3 простых способа составить семейное древо

Россия — страна с богатой историей. Однако не все россияне могут назвать имена и профессии своих прабабок. Эта проблема произрастает из того, что многие по сей день думают, будто занятия генеалогией — дорогое хобби. Однако это совсем не так.

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О том, как просто составить свое генеалогическое древо, читайте в нашем материале.

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Зачем заниматься генеалогией

Среди россиян бытует мнение, будто построение семейного древа могут позволить себе лишь самые обеспеченные люди, у которых полно свободных времени и денег. Как будто в этом исследовании совсем нет практической пользы. Но это не так.

Во-первых, справка из ЗАГСа на одного человека обойдется вам примерно в 350 рублей. В некоторых архивах за то, чтобы поднять документы вековой давности о месте и дате рождения человека с тем, кто его регистрировал, может обойтись вам в 200 рублей.

Во-вторых, генеалогия изучает историю семьи не только в контексте сухих цифр, но и с другой информации. Например, любому человеку полезно знать медицинский анамнез своей семьи. Это вполне может спасти ему жизнь в будущем, облегчив диагностику заболевания.

В-третьих, генеалогия знакомит человека со всеми теми, от кого он буквально произошел. В процессе исследования многие уголки нашей необъятной родины, о которых исследователь ранее даже не слышал, перестанут быть для него чужими.

В-четвертых, есть шансы отыскать потерянных родственников и воссоединиться с семьей. А также разгадать давнишние семейные тайны.

Как составить генеалогическое древо

Интервью

Первым делом необходимо взять интервью у своих родственников. Эти люди могут знать и помнить об истории вашей семьи факты, которые станут хорошей зацепкой в исследовании. Важно заранее подготовить вопросы, но, если в процессе беседы у вас появляются новые, задавайте. Если вы правильно сформулировали их, в конце интервью у вас будет четкое представление о человеке, о котором вы расспрашивали родню.

Дата и место рождения

Качества характера

Внешние приметы

Привычки

Любимая еда

Хобби

Образование

Потомки

Забавные случаи из жизни

Необычные случаи из жизни

Трагедии

Таланты

Заболевания (как физические, так и ментальные)

От чего умер

Где похоронен

Домашний архив Примеры вопросов:

Открытые источники

Большинство людей даже в эпоху интернета не понимает его мощь. Тем временем в нем можно найти не только рецепт любимых блинов, но, в том числе сведения о собственной семье.

Предки практически всех россиян принимали участие в Великой отечественной войне. Этому периоду в истории нашей страны посвящено множество ресурсов. Например, «Бессмертный полк» и схожие с ним сайты.

Для более продуктивного исследования используйте несколько порталов, где публикуются информация о ветеранах ВОВ и других войн. Там может содержаться крайне полезные для ваших целей сведения.

Иногда достаточно прописать ФИО родственника и его год рождения в поисковую строку обычного сервиса, чтобы тот выдал все упоминания этих имени, фамилии и отчества. В этих ссылках могут быть сведения с предприятий, где трудился ваш предок. В их архивах, возможно, сохранилась анкета сотрудника с ценными данными о нем. Это дата рождения, родственники, профессия, образование и даже выговоры. Последние помогут вам лучше узнать о характере человека.

Электронные запросы в государственные архивы

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В государственных архивах гораздо больше сведений о живших некогда людях. А для продолжения исследований там не всегда нужно куда-то ехать. Достаточно направить запрос через форму на официальном сайте архива или написать на почту учреждения. Вас могут попросить представить документы, доказывающие родство с человеком, информацию о котором вы ищите.

Список документов, необходимых для подтверждения родства, например, с бабушкой по отцовской линии:

Ваши паспорт и свидетельство о рождении

Свидетельство о браке ваших родителей

Свидетельство о рождении вашего отца

Свидетельство о браке бабушки с дедушкой (будет плюсом)

Важно учитывать, что вам могут не выдать информацию на еще живого человека. Но это возможно в его присутствии или с заверенной нотариусом доверенностью. Если же у вас на руках есть свидетельство о смерти человека, или с момента его ухода из жизни прошло более 75 лет, скорее всего, вам предоставят сведения без документов о родстве с ним.

В то же время бывают случаи, когда сотрудники учреждений идут навстречу исследователям. Они, например, могут закрыть глаза на нехватку некоторых бумаг.

Где составить семейное древо

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В интернете существует масса ресурсов для создания семейного древа. Туда можно внести не только фотографии, но и текстовую информацию о человеке. Также существует много специальных программ для этих целей.

Тем временем профессиональные генеалоги призывают вести не только электронные записи. Практика показывает, что бумажные носители порой надежнее, чем те, что в интернете или на компьютере. Лучше фиксировать результаты исследования параллельно на два носителя: в компьютер и тетрадь.

Важно: В ходе исследования вы многое узнаете о ваших предках. Среди этих сведений могут оказаться и те, что травмируют вас. Например, вы выясните, что ваш предок был преступником и умер насильственной смертью. Или он страдал от психического заболевания, поэтому его поместили в больницу для душевнобольных.

Не стоит пугаться или критически оценивать поступки людей, живших до вас. Ваши родственники, как и вы, были обычными людьми, которым присущи прегрешения разного масштаба.