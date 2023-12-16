4 необычные находки, которые сделали людей миллионерами

В преддверии Нового года особенно хочется верить в чудеса. Даже если вы давно выросли, не стоит скептически относиться к подаркам судьбы. Порой некоторые из них бывают очень и очень щедрыми.

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Подтверждение тому – истории из нашей подборки про людей, которые разбогатели благодаря всего одной находке.

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Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Кольцо за 10 фунтов

Однажды 55-летняя жительница Великобритании Дебра купила на блошином рынке симпатичное кольцо за 10 фунтов стерлингов (примерно 1200 рублей). Долгое время кольцо лежало в коробке, и британка даже не вспоминала о нем. Все изменилось, когда мать женщины пострадала от рук мошенников и потеряла все свои деньги. Тогда Дебра отнесла кольцо в ломбард и выяснила, что камень в кольце – настоящий бриллиант весом 26,27 карата. Женщина продала украшение аукционном дому Sotheby’s и заработала 470 000 фунтов стерлингов (около 53 млн рублей).

Фото за 1 доллар

В 2010 году коллекционер Рэнди Гихарро купил в сувенирном магазинчике в Калифорнии три фотографии стоимостью один доллар за штуку. Персонаж на одном из снимков показался американцу подозрительно знакомым, и у него возникло подозрение, что фото непростое. Тогда он отдал кадр в нумизматическую контору и выяснил, что на фото изображен один из самых знаменитых преступников США IXX века Билли Кид.

Находку Рэнди оценили в 5 миллионов долларов, поскольку до этого была найдена лишь одна подлинная фотография Билли Кида.

Клад в поле

В 1990-х британский фермер Эрик Лоус работал в поле и случайно потерял свой молоток. Вместе с другом Лоус отправился искать пропажу при помощи металлоискателя, но обнаружил кое-что другое. А именно клад, в котором хранилось около 60 фунтов золотых и серебряных предметов, а также больше 15 тысяч римских монет. Археологи установили, что найденный Лоусом клад, относится к 410 году нашей эры.

Картина

В конце XX века американка Тери Хортон приобрела в магазине поддержанных вещей картину за пять долларов. Хортон хотела подарить ее своей приятельнице, но полотно оказалось слишком большим и не влезло в ее трейлер. Тогда Хортон решила продать картину на гаражной распродаже.