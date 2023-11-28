Коллекционирование антиквариата – дорогое хобби, в которое ценители старины готовы инвестировать большие суммы.

С течением времени подлинные произведения искусства, старинная мебель, посуда, украшения, оружие и другие антикварные вещи становятся все более редкими. А дефицитный товар всегда высоко ценится на рынке коллекционирования.

Так, например, на рынке антиквариата больше всего ценятся первые издания книг известных авторов, цены за экземпляр начинаются от 100,000 рублей.

Больше всего коллекционеры готовы заплатить за монету 50 копеек, выпущенную в 1929 году. В 2011 году такая монета ушла с молотка за 10 миллионов рублей.