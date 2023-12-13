День в истории, 13 декабря: знаменательные события

Сегодня, казалось бы, обычный день, но на самом деле в истории нет непримечательных дат. Знаменательное событие может случиться в любое время.

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"Рамблер" расскажет, что происходило 13 декабря в разные годы.

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Фрэнсис Дрейк отправляется в плавание из Англии

Английский моряк Фрэнсис Дрейк отправляется из Плимута, Англия, с пятью кораблями и 164 мужчинами с миссией совершить набег на испанские владения на тихоокеанском побережье Нового Света и исследовать Тихий океан. Три года спустя возвращение Дрейка в Плимут ознаменовало первое кругосветное плавание британского исследователя.

В 1581 году королева Елизавета I посвятила в рыцари Дрейка, сына фермера-арендатора, во время посещения его корабля. Самый известный из моряков елизаветинской эпохи, сэр Фрэнсис Дрейк, позже сыграл решающую роль в разгроме испанской армады.

Резня в Калаврите

В начале декабря 1943 года 117-я егерская дивизия немецкой армии начала операцию под названием «Унтернемен Калаврита» (операция «Калаврита»), намереваясь окружить партизан греческого Сопротивления в горной местности, окружающей Калавриту. В ходе операции 78 немецких солдат, взятых в плен партизанами в октябре, были казнены своими захватчиками. В ответ командир немецкой дивизии генерал Карл фон Ле Сюир лично приказал 10 декабря 1943 года принять «самые суровые меры» – убийство мужского населения Калавриты.

Операция Калаврита проводилась из шести городов: Патры , Эгиона и Коринфа в Коринфском заливе , а также из Аргоса, Пиргоса и Триполиса в центральном Пелопоннесе. Все «боевые группы» были нацелены на Калавриту, хотя дивизии из Пиргоса, Аргоса и Коринфа вскоре вернулись на свои базы.. Войска Вермахта сжигали деревни и монастыри и расстреливали мирных жителей на своем пути. Немцы достигли Калавриты 9 декабря.

Рано утром 13 декабря 1943 года немцы собрали всех жителей города и загнали их в здание школы, где отделили старших мальчиков и мужчин от женщин и детей. Они перевезли мужчин на поле, принадлежавшее школьному учителю Танасису Каппису, с видом на город. После разграбления и поджога города немцы расстреляли мужчин из пулемета. Было убито 438 мужчин, мальчиков и пожилых людей. В живых осталось только 13 мужчин, которых удалось спасти, потому что они были спрятаны под телами мертвецов. В состав контингента входили австрийские солдаты. Следующим приказом было запереть задержанных женщин и детей в начальной школе. После этого немцы подожгли школу. К счастью, женщины и дети смогли выбраться из школы, которая уже горела. По некоторым данным, австрийский солдат оставил дверь школы незапертой, тем самым позволив женщинам и детям сбежать. На следующий день немецкие войска сожгли монастырь Агиа Лавра , достопримечательность греческой войны за независимость.

В ходе репрессий в ходе операции «Калаврита» было убито 693 мирных жителя; их имена указаны на мемориалах в Калаврите и других деревнях. Двадцать восемь общин – городов, деревень, монастырей и поселений – были разрушены. В самой Калаврите немцами было разграблено и сожжено около 1000 домов, захвачено более 2000 голов скота.

Саддам Хусейн взят в плен

Проведя девять месяцев в бегах, бывший иракский диктатор Саддам Хусейн был схвачен 13 декабря 2003 года. Падение Саддама началось 20 марта 2003 года, когда Соединенные Штаты возглавили силы вторжения в Ирак, чтобы свергнуть его правительство.

Саддам Хусейн родился в бедной семье в Тикрите в 1937 году. Переехав в Багдад подростком, Саддам присоединился к ныне печально известной партии Баас, которую он позже возглавит. Он участвовал в нескольких попытках государственного переворота и, наконец, помог установить своего двоюродного брата Ахмеда Хасана аль-Бакра диктатором Ирака в июле 1968 года.

Саддам, который был вице-президентом при правлении своего двоюродного брата, сам пришел к власти 11 лет спустя.

13 декабря 2003 года, американские солдаты нашли Саддама Хусейна, прячущегося в яме глубиной шесть-восемь футов, в девяти милях от его родного города Тикрит. Мужчина, когда-то помешанный на гигиене, оказался неопрятным, с густой бородой и спутанными волосами. Он не оказал сопротивления и при задержании не пострадал. Солдат, прибывший на место происшествия, описал его как «человека, смирившегося со своей судьбой».