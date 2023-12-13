День в истории, 13 декабря: знаменательные события
Сегодня, казалось бы, обычный день, но на самом деле в истории нет непримечательных дат. Знаменательное событие может случиться в любое время.
"Рамблер" расскажет, что происходило 13 декабря в разные годы.
Фрэнсис Дрейк отправляется в плавание из Англии
Английский моряк Фрэнсис Дрейк отправляется из Плимута, Англия, с пятью кораблями и 164 мужчинами с миссией совершить набег на испанские владения на тихоокеанском побережье Нового Света и исследовать Тихий океан. Три года спустя возвращение Дрейка в Плимут ознаменовало первое кругосветное плавание британского исследователя.
В 1581 году королева Елизавета I посвятила в рыцари Дрейка, сына фермера-арендатора, во время посещения его корабля. Самый известный из моряков елизаветинской эпохи, сэр Фрэнсис Дрейк, позже сыграл решающую роль в разгроме испанской армады.
Резня в Калаврите
В начале декабря 1943 года 117-я егерская дивизия немецкой армии начала операцию под названием «Унтернемен Калаврита» (операция «Калаврита»), намереваясь окружить партизан греческого Сопротивления в горной местности, окружающей Калавриту. В ходе операции 78 немецких солдат, взятых в плен партизанами в октябре, были казнены своими захватчиками. В ответ командир немецкой дивизии генерал Карл фон Ле Сюир лично приказал 10 декабря 1943 года принять «самые суровые меры» – убийство мужского населения Калавриты.
Операция Калаврита проводилась из шести городов: Патры , Эгиона и Коринфа в Коринфском заливе , а также из Аргоса, Пиргоса и Триполиса в центральном Пелопоннесе. Все «боевые группы» были нацелены на Калавриту, хотя дивизии из Пиргоса, Аргоса и Коринфа вскоре вернулись на свои базы.. Войска Вермахта сжигали деревни и монастыри и расстреливали мирных жителей на своем пути. Немцы достигли Калавриты 9 декабря.
Рано утром 13 декабря 1943 года немцы собрали всех жителей города и загнали их в здание школы, где отделили старших мальчиков и мужчин от женщин и детей. Они перевезли мужчин на поле, принадлежавшее школьному учителю Танасису Каппису, с видом на город. После разграбления и поджога города немцы расстреляли мужчин из пулемета. Было убито 438 мужчин, мальчиков и пожилых людей. В живых осталось только 13 мужчин, которых удалось спасти, потому что они были спрятаны под телами мертвецов. В состав контингента входили австрийские солдаты. Следующим приказом было запереть задержанных женщин и детей в начальной школе. После этого немцы подожгли школу. К счастью, женщины и дети смогли выбраться из школы, которая уже горела. По некоторым данным, австрийский солдат оставил дверь школы незапертой, тем самым позволив женщинам и детям сбежать. На следующий день немецкие войска сожгли монастырь Агиа Лавра , достопримечательность греческой войны за независимость.
В ходе репрессий в ходе операции «Калаврита» было убито 693 мирных жителя; их имена указаны на мемориалах в Калаврите и других деревнях. Двадцать восемь общин – городов, деревень, монастырей и поселений – были разрушены. В самой Калаврите немцами было разграблено и сожжено около 1000 домов, захвачено более 2000 голов скота.
Саддам Хусейн взят в плен
Проведя девять месяцев в бегах, бывший иракский диктатор Саддам Хусейн был схвачен 13 декабря 2003 года. Падение Саддама началось 20 марта 2003 года, когда Соединенные Штаты возглавили силы вторжения в Ирак, чтобы свергнуть его правительство.
Саддам Хусейн родился в бедной семье в Тикрите в 1937 году. Переехав в Багдад подростком, Саддам присоединился к ныне печально известной партии Баас, которую он позже возглавит. Он участвовал в нескольких попытках государственного переворота и, наконец, помог установить своего двоюродного брата Ахмеда Хасана аль-Бакра диктатором Ирака в июле 1968 года.
Саддам, который был вице-президентом при правлении своего двоюродного брата, сам пришел к власти 11 лет спустя.
13 декабря 2003 года, американские солдаты нашли Саддама Хусейна, прячущегося в яме глубиной шесть-восемь футов, в девяти милях от его родного города Тикрит. Мужчина, когда-то помешанный на гигиене, оказался неопрятным, с густой бородой и спутанными волосами. Он не оказал сопротивления и при задержании не пострадал. Солдат, прибывший на место происшествия, описал его как «человека, смирившегося со своей судьбой».
После суда он был казнен 30 декабря 2006 года. Несмотря на длительные поиски, оружие массового поражения в Ираке так и не было обнаружено.