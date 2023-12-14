Нельзя лениться и читать во время еды: приметы на 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, в народном календаре отмечается Наумов день – православные верующие в этот день вспоминают пророка Наума.

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Родился он в VII веке до н.э. в Северном Израиле. Как это следует из библейских книг, изученных специалистами, Наум был мудрым человеком и обладал даром предвидения.

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Мужчина вошел в историю преимущественно благодаря написанию книги пророчеств, которая впоследствии вошла в Священное Писание. В ней он предсказал гибель древней ассирийской столицы Ниневии. Когда пророчество сбылось, и город исчез с лица земли, имя Наума стало нарицательным. "Наум наставляет на ум", – так про него говорили окружающие.

На Руси Наумов день начали широко отмечать с XVII века: тогда появились и стали пользоваться популярностью печатные книги, а при церквях и монастырях начали открываться первые школы.

В этот день, как и в другие даты календаря, наши предки следовали определенным поверьям, которые, как считалось, должны защитить дом и семью от нечистой силы и привлечь добрых духов. Ну и, конечно, внимательно следили за погодными изменениями, чтобы предсказать, какими будут следующими деньки.

"Рамблер" расскажет, что можно и нельзя делать в Наумов день.

Что нельзя делать 14 декабря

Многие приметы связаны с книгами и учебой. Так, например, 14 декабря не положено делать комплименты человеку и хвалить его за успехи в учебе и его выдающиеся таланты, иначе у него могут возникнуть проблемы в этой области.

Также сегодня нельзя читать книгу или делать уроки параллельно с приемом пищи. Считалось, что в противном случае можно "заесть" все свои знания о остаться без них. А еще пища для ума и желудка несовместимы, верили на Руси: одно исключает другое, поэтому наевшись за чтением книги или учебника есть риск ничего не запомнить.

То же самое касается и зеркал: читать и учиться надо вдали от них, чтобы все было не зря.

14 декабря не подходит для лени и праздности: сегодня нужно учиться и подпитывать свой мозг новой информацией, а не лежать без дела, верили наши предки. Или хотя бы прочитать книгу, если вы решили отдохнуть: совместить приятное с полезным.

Как и в другие православные праздники, нужно воздерживаться от конфликтов, дурных мыслей и поступков.

Что можно делать 14 декабря

Когда-то в этот день было принято дарить подарки учителям: им приносили и яйца, курицу и другие продукты, так как считалось, что подношение сделает педагога более благосклонным к своему ученику.

А еще перед первым уроком было принято ходить в церковь и просить благословения для себя и своих детей.

Погодные приметы на 14 декабря