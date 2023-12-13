В 2010 году произошла трагическая авария на шахте Сан-Хосе в Чили, в результате которой 33 шахтера оказались заблокированными под землей на глубине 700 метров. Их спасательная операция продолжалась более 2 месяцев и приковала к себе внимание всего мира.

Когда шахтеры наконец были спасены, американская компания Oakley, подарила каждому из них очки по предлогом того, что глаза шахтеров за такой долгий период отвыкли от солнечного света. Это был, безусловно, добрый жест поддержки людей, переживших тяжелейшее испытание.

Однако некоторые СМИ отметили, что Oakley также получила немалую выгоду от широкого освещения этой истории. Фотографии спасенных шахтеров в фирменных очках Oakley обошли все новостные издания и транслировали имидж этой марки миллионам людей. По некоторым оценкам, медийный эффект был эквивалентен десяткам миллионов долларов рекламы.