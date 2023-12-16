День в истории, 16 декабря: знаменательные события

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"Рамблер" расскажет, чем миру запомнилась дата 16 декабря.

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Два самолета столкнулись над Нью-Йорком

16 декабря 1960 года два самолета столкнулись над Нью-Йорком , в результате чего погибли 134 человека на борту и на земле. Невероятное столкновение в воздухе стало единственной подобной катастрофой, произошедшей над крупным городом США.

В Нью-Йорке было снежное утро, когда самолет United DC-8 из Чикаго направлялся в аэропорт Айдлуайлд (ныне международный аэропорт Джона Кеннеди ) на юге Квинса. В то же время самолет TWA Super Constellation из Дейтона, штат Огайо , направлялся в аэропорт Ла-Гуардия на севере Квинса. Из-за погодных условий рейс United был переведен в режим ожидания. Когда пилот неправильно рассчитал местоположение рисунка, самолет оказался прямо на траектории полета TWA.

Всего на двух самолетах находилось сто двадцать восемь человек. Одиннадцатилетний пассажир Стивен Бальц описал эту сцену:

«Это было похоже на картинку из книги сказок. Потом вдруг раздался взрыв. Самолет начал падать, и люди начали кричать. Я держался за свое сиденье, а затем самолет разбился».

Первоначально Бальц выжил в аварии, но на следующий день скончался от полученных травм. Все остальные люди, находившиеся в самолетах, также погибли.

Клинтон отдал приказ о воздушном нападении на Ирак

16 декабря 1998 года президент Билл Клинтон объявляет, что он приказал нанести воздушные удары по Ираку, поскольку он отказался сотрудничать с инспекторами ООН по вооружениям. Решение Клинтона не нашло поддержки со стороны ключевых членов Конгресса, которые обвинили Клинтона в использовании авиаударов, чтобы отвлечь внимание от продолжающейся процедуры импичмента против него. Накануне Палата представителей опубликовала доклад, обвиняющий Клинтона в совершении «тяжких преступлений и правонарушений», связанных со скандалом с Моникой Левински.