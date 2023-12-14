День в истории, 14 декабря: знаменательные события

Каждый день в мире рождаются люди, снимаются фильмы, свершаются открытия в разных областях науки и сферах общественной жизни. Происходят события, которые имеют значение для жителей одного города, отдельной страны, союза или всего мирового сообщества. Некоторые из них оставляют след в истории, в том числе мировой.

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Вот и сегодняшний день не является исключением из правила. «Рамблер» расскажет, какие знаменательные события произошли в мире 14 декабря.

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Открыт виадук Мийо, самый высокий в мире транспортный мост, 2004 год

19 лет назад недалеко от французского города Мийо был запущен в работу вантовый мост через долину реки Тарн, который имел большое значение для местной инфраструктуры: виадук Мийо представляет собой заключительное звено трассы, которая обеспечивает высокоскоростное движение из столицы Франции к городу Безье.

Мост появился на свет благодаря фантазии и стараниям французского инженера Мишеля Вирложо и английского архитектора Нормана Фостера, которые уже работали над аналогичными проектами в других странах.

На момент строительства виадук Мийо считался самым высоким транспортным мостом в мире. Для наглядности: высота одной из его опор составляет 341 метр – это чуть выше, чем главная достопримечательность страны – Эйфелева башня – и на четыре десятка метров ниже, чем Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, внушительные размеры которого не могут не поражать.

Начала вещание радиостанция «Наше радио», 1998 год

Если вы водите автомобиль или просто любите радио, то наверняка не раз слушали «Наше радио» – первый раз оно вышло в эфир ровно 25 лет назад. На сегодняшний день его слушают в России, Казахстане и Финляндии. Примечательно, что радиостанция фактически «перезагрузила» жанр русского рока, благодаря чему в стране возросла популярность произведений многих гитарных групп.

«Мы будем немножко старыми для тинейджеров и немножко модными для людей старше тридцати пяти», – так описал концепцию радиостанции Михаил Козырев.

Состоялась премьера мультсериала «Черепашки-ниндзя», 1987 год