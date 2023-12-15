Нельзя смеяться и ругать детей: приметы на 15 декабря

15 декабря православная церковь вспоминает пророка Аввакума, сделавшего в течение жизни несколько важных предсказаний о событиях в мировой истории.

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В народной же традиции этот день связывали с появлением нечистой силы и называли Аввакумов день.

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О том, какие приметы и традиции связаны с этой датой, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 15 декабря

Нельзя много смеяться и веселиться в Аввакумов день: наши предки верили, что это может стать причиной слез, которые прольются в самое ближайшее время.

Устраивать застолья и употреблять алкоголь тоже не стоит: это может обернуться бедой.

15 декабря — не лучший день для ремонта. Согласно поверьям, домовой может обидеться и перестать помогать обитателям жилища и следить за их здоровьем.

Нельзя ругать детей, поскольку это может привести к ночным кошмарам и проблемам со сном.

Незамужним девушкам не стоит отправляться на шумные гуляния и много веселиться: это может обернуться проблемами в личной жизни. Лучше провести спокойный вечер дома.

Нельзя поднимать с земли какие-то предметы и приносить их в дом: этими действиями, согласно верованиям, можно навлечь несчастья.

Стричь ногти и волосы другим людям в этот день тоже не рекомендуется: как гласят легенды, можно счастье отстричь.

Если в Аввакумов день вы решили заняться рукоделием, то во время работы ни в коем случае не разговаривайте и не думайте о каких-либо болезнях, иначе можно самому слечь с недугом или навлечь его на того, кто в будущем будет носить связанную/сшитую вами одежду.

Кстати, зашивать в этот день дырки на одежде, не стоит: в семью могут вернуться старые заботы и проблемы.

Стоить отказаться 15 декабря от посещения кинотеатров и ресторанов: можно попасть в беду.

Что можно делать 15 декабря

Девушкам в этот день хорошо собраться вместе, чтобы поболтать и обсудить свои проблемы.

Аввакумов день — прекрасное время, чтобы приняться за вязание или шитье, до которых никак не доходили руки.

Ненужные или старые вещи, которыми вы уже не планируете пользоваться, сегодня стоит отдать нуждающимся или просто выбросить. В противном случае можно навлечь на себя материальные проблемы.

Отличный день, чтобы выйти на прогулку и посвятить вечер зимним забавам: покататься на санках, коньках или лыжах. А может быть, вам захочется слепить снеговика или построить с детьми снежную крепость или поиграть в снежки. Не сдерживайте себя, ведь издавна такое времяпрепровождение в Аввакумов день считалось идеальным.

Провести время с семьей, за тихим ужином, обсуждая дела и радуясь достижениям близких.

Народные приметы 15 декабря