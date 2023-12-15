Нельзя смеяться и ругать детей: приметы на 15 декабря
15 декабря православная церковь вспоминает пророка Аввакума, сделавшего в течение жизни несколько важных предсказаний о событиях в мировой истории.
В народной же традиции этот день связывали с появлением нечистой силы и называли Аввакумов день.
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О том, какие приметы и традиции связаны с этой датой, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 15 декабря
- Нельзя много смеяться и веселиться в Аввакумов день: наши предки верили, что это может стать причиной слез, которые прольются в самое ближайшее время.
- Устраивать застолья и употреблять алкоголь тоже не стоит: это может обернуться бедой.
- 15 декабря — не лучший день для ремонта. Согласно поверьям, домовой может обидеться и перестать помогать обитателям жилища и следить за их здоровьем.
- Нельзя ругать детей, поскольку это может привести к ночным кошмарам и проблемам со сном.
- Незамужним девушкам не стоит отправляться на шумные гуляния и много веселиться: это может обернуться проблемами в личной жизни. Лучше провести спокойный вечер дома.
- Нельзя поднимать с земли какие-то предметы и приносить их в дом: этими действиями, согласно верованиям, можно навлечь несчастья.
- Стричь ногти и волосы другим людям в этот день тоже не рекомендуется: как гласят легенды, можно счастье отстричь.
- Если в Аввакумов день вы решили заняться рукоделием, то во время работы ни в коем случае не разговаривайте и не думайте о каких-либо болезнях, иначе можно самому слечь с недугом или навлечь его на того, кто в будущем будет носить связанную/сшитую вами одежду.
- Кстати, зашивать в этот день дырки на одежде, не стоит: в семью могут вернуться старые заботы и проблемы.
- Стоить отказаться 15 декабря от посещения кинотеатров и ресторанов: можно попасть в беду.
Что можно делать 15 декабря
- Девушкам в этот день хорошо собраться вместе, чтобы поболтать и обсудить свои проблемы.
- Аввакумов день — прекрасное время, чтобы приняться за вязание или шитье, до которых никак не доходили руки.
- Ненужные или старые вещи, которыми вы уже не планируете пользоваться, сегодня стоит отдать нуждающимся или просто выбросить. В противном случае можно навлечь на себя материальные проблемы.
- Отличный день, чтобы выйти на прогулку и посвятить вечер зимним забавам: покататься на санках, коньках или лыжах. А может быть, вам захочется слепить снеговика или построить с детьми снежную крепость или поиграть в снежки. Не сдерживайте себя, ведь издавна такое времяпрепровождение в Аввакумов день считалось идеальным.
- Провести время с семьей, за тихим ужином, обсуждая дела и радуясь достижениям близких.
Народные приметы 15 декабря
- Яркие звезды на небе и отсутствие луны — к морозам.
- Если же луну видно, но вокруг нее туманный круг, значит, стоит ждать метели.
- Вороны много и долго каркают — к снегопаду.
- Дождь в этот день предвещает ненастную и сырую погоду вплоть до февраля.
- Кошка спит на полу — к потеплению, если же она выбирает место ближе к батарее, — придут холода.
- Большое количество снега на дорогах и полях — к хорошему урожаю.
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