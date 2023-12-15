Зачем французы построили фальшивый Париж

Об этой странице истории столицы Франции знают даже не все французы. Долгие годы этот факт оставался забытым, а вспомнили о нем историки не так давно, когда в архивах были обнаружены немногочисленные документы, свидетельствующие о том, что в бывших предместьях Парижа когда-то был построен город-обманка, со всеми главными достопримечательностями французской столицы.

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О том, зачем был построен фальшивый Париж, читайте в материале «Рамблера».

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Произошло это во время Первой мировой войны. Французское правительство было обеспокоено информацией о разрушительной бомбардировке Лондона, в результате которой погибло почти 200 человек. Следующей мишенью немецких бомбардировщиков, по всеобщему мнению, должен был стать Париж.

Перед правительством Франции встал вопрос о том, как защитить жителей города и не допустить его разрушения.

В результате поиска решений был разработан необычный план: построить в нескольких километрах от настоящего Парижа город-обманку, который мог бы привлечь внимание немецких пилотов и уберечь реальную столицу Франции.

В то время пилотам приходилось определять свои цели, как говорится, на глаз, поскольку радаров на самолетах еще не было. Следовательно, фальшивка вполне могла стать настоящим спасением для жителей настоящего Парижа, заставив немецких пилотов бомбить город-обманку.

Работа предстояла объемная. Макет города необходимо было построить в натуральную величину, обозначив на нем не только главные достопримечательности Парижа, но и улицы, заводы, железные дороги и прочие важные детали.

Строили фальшивый Париж в основном из дерева и картона. Среди основных объектов-обманок были, разумеется, Эйфелева башня, Триумфальная арка, Елисейские поля, Парижская опера, а также промышленные зоны, такие, например, как Сен-Дени.

Художники и архитекторы спроектировали целые кварталы, железные дороги, заводы, создали даже движущийся деревянный поезд.

Одним из основных моментов было воспроизведение освещения. Было решено, что по ночам в настоящем Париже будет выключаться весь свет, а город-обманка, напротив, будет сиять огнями.

Инженер Фернан Якопоцци, который в будущем разработал освещение для Эйфелевой башни, для фальшивого Парижа разработал целую систему огней, которые могли имитировать движение поездов, автомобилей на улицах города, а также освещение, создающее иллюзию работы другой техники.

Это был невероятно масштабный проект. Но, к сожалению, или, напротив, к счастью, испытать его в деле французам не пришлось. Город-обманку заканчивали строить как раз тогда, когда военные действия были окончены и объявлено перемирие.