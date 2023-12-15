Турист упал с 300-метровой скалы, пропал на несколько дней и выжил

34-летний Йен Снайдер на прошлой неделе шел по тропе Кулау-Саммит на острове Оаху в Гавайях, когда поскользнулся и потерял равновесие.

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Мужчина не помнит, как падал с горы, но очнулся он у водопада, и это помогло ему выживать в таком состоянии еще несколько дней.

Долгое время он провел на корточках, сев так, чтобы он мог набирать воду правой рукой, поскольку тело было в переломах. У подножия водопада мужчина с многочисленными травмами, включая перелом скулы и руки, провел в одиночку три дня.

После этого его нашли спасатели, которые признались, что ожидали худшего сценария.

Пожарная служба Гонолулу добавила в заявлении:

«Это настоящее чудо, что Йен все еще с нами сегодня и вскоре будет на пути домой в Калифорнию. Падение с такой высоты - это не шутки!».

Сам Йен позже на конференции рассказывал:

«Я не мог поверить, когда люди говорили мне: «Ты упал с высоты 1000 футов (300 метров) со скалы». Как я вообще выжил?».