Марк Цукерберг строит секретный дом с бункерами для конца света

Генеральный директор Meta, как сообщается, строит массивный комплекс на Кауаи, Гавайи, который будет включать в себя подземный бункер площадью 5000 квадратных футов и эвакуационный люк, и будет самодостаточным с собственной энергией, питанием и водоснабжением.

© Legionmedia

Строительство комплекса Цукерберга, называемого ранчо Кулау, оценивается примерно в 100 миллионов долларов; в сочетании со 170 миллионами долларов, потраченными на землю, общая стоимость составляет около 270 миллионов долларов.

Комплекс будет иметь по крайней мере 30 спален и 30 ванных комнат, а также сеть из почти дюжины домов на деревьях, соединенных веревочными мостами, чтобы гости могли перемещаться между ними, "оставаясь среди верхушек деревьев".

Есть планы на два особняка, соединенные туннелем, связанным с подземным бункером, где будет эвакуационный люк, доступный по лестнице, и металлические двери, заполненные бетоном. По словам Wired, в библиотеке Цукерберг планирует "слепые двери", предназначенные для того, чтобы вписаться в внешний вид стен.

Цукерберг не первый технологический титан, который построил дом, готовый к концу света.

Соучредитель LinkedIn Рид Хоффман однажды сказал New Yorker, что, по его оценкам, более половины миллиардеров Силиконовой долины инвестировали в какой-то тип "страхования апокалипсиса", например, в подземный бункер.