Кем на самом деле был Кощей Бессмертный в фольклоре

Кощей Бессмертный считается одним из столпов русских народных сказок и славянского фольклора. Его принято изображать злодеем, жаждущим разве что золота и общества юной девы. Однако мало кто знает о том, что он не всегда был таким.

© Кадр из фильма «Последний богатырь», 2017 год.

О биографии Кощея Бессмертного читайте в нашем материале.

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Больше, чем персонаж детских сказок

Кощей Бессмертный упоминается не только в детских сказках. Он также является персонажем славянского фольклора. Некоторые исследователи считают, что история этого героя куда интереснее и глубже, чем принято считать.

Одно лишь происхождение имени Кощея Бессмертного вызывает множество вопросов. В одних сказках его зовут Кощеем, в других Кащеем. По одной из версий, слово «кощей» произошло от слова «кость», обозначая худощавого человека. Другая гласит, что «кащей» является производным от «касть», являющегося родственным к пакости.

Также слово «кощей» может быть связано с тюркским словом «кош», обозначающим поселение и стан. А «кощеем» герой становится после пленения Кошем.

Бог

Согласно легенде, Кощей является младшим саном Чернобога, которому поклонялись славянские язычники. Важно отметить, что Кощей Бессмертный в данном случае не столько самостоятельное существо, а одно из воплощений своего отца. Он властвует над миром мертвых, подобно Аиду, но, в отличие от грека, может воскрешать мертвых для ведения войн. Кроме того, Кощей Бессмертный — прекрасный воитель и колдун.

Пользователи сети предполагают, что Кощей Бессмертный охотился за красавицами вовсе не для того, чтобы жениться на них. Он удерживал девушек в своем царстве до тех пор, пока их не вызволяли принцы. После возвращения героинь домой приходила весна, а ведь до этого миром правила Мара, властительница зимы. Это может говорить о том, что Кощей Бессмертный играл роль в смене сезонов года.

Отец

Кадр из фильма «Кащей Бессмертный», 1944 год.

Некоторые исследователи видели в Кощее Бессмертном образ отца, выдающего дочь замуж. Советский фольклорист Владимир Пропп отмечает, что попадающая к костлявому старику девица никогда не умирает. Она ждет появления в царстве мертвых юноши, который отобьет ее у Кощея Бессмертного, получив таким образом право жениться.

Возможно, Кощей Бессмертный олицетворяет собой процесс трансформации из одного состояния в другое. Девушки попадают к нему, будучи незамужними. Они получают своего рода благословение на брак после того, как Иван-царевич одолевает костлявого старика и вызволяет красавицу.

Раб

Одним из самых ранних упоминаний о Кощее считается «Слово о полку Игореве». Там его называют Кошем, что значит подневольное положение. В сети пишут, что изначально этот персонаж был Кошем, то есть господином и властителем Тридесятого царства. Однако позже его земли захватили, а самого сделали рабом, то есть Кощеем, принадлежащем Кошу.

В сказке «Марья Моревна», где главная героиня не только красавица, но и искусная воительница, Кощей Бессмертный закован в кандалы. Именно в них персонажа впервые видит Иван-царевич, оказываясь в гостях у будущей возлюбленной.

Падший Адам

Некоторые жители Северной Руси считали Кощея падшим Адамом. Похищенная девушка в таком случае была душой, владеть которой мечтал изгнанный из Эдема Адам. Иван-царевич в свою очередь выполнял функцию Святого духа. Смерть Кощея от его руки символизировала очищение души от грехов. Однако современные фольклористы ставят эту версию под большое сомнение.