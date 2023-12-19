Нельзя сплетничать и давать взаймы: приметы на 19 декабря

19 декабря православные верующие вспоминают Николая Чудотворца. Наши предки были уверены, что святитель Николай является защитником оклеветанных и невинно осужденных людей.

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В народе сегодняшний день именуют днем Николы Зимнего. С давних времен этот день устанавливался на Руси в качестве срока для сделок и платежей. Наши предки любили говорить: "Никольский торг – всему указ". Считалось, что 19 декабря – отличный день для финансовых сделок, а также для продажи товаров и услуг.

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Сегодняшний день отлично подходит для примирения. На Николу Зимнего можно наладить отношения даже с давними недругами. Свободные девушки сегодня традиционно просят Николая Чудотворца о любви и крепком семейном союзе.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 19 декабря

В день Николая Чудотворца нельзя грустить. В противном случае, очень скоро наступят крепкие морозы.

Сегодня запрещено сплетничать, обвинять людей без веских доказательств, а также обижать невинных. Тот, кто ослушается, может понести серьезное наказание от Чудотворца.

19 декабря запрещено отказывать в милостыни, совершать злодеяния и, в целом, даже думать о них.

Сегодняшний день не подходит для тяжелой работы, рукоделия и ремонта.

В этот день не стоит кричать на детей, отчитывать их и ругать за мелкие шалости.

На Николу Зимнего нельзя давать и брать взаймы, а также ругаться и сквернословить.

Сегодня нельзя грубить рыбакам и мореплавателям и даже общаться с ними в пренебрежительном тоне. Николай Чудотворец является покровителем рыбаков и путешественников, а потому он непременно встанет на защиту.

Приметы

Ясная и солнечная погода сулит крепкие морозы, а если сегодня на улице морозно, то в следующем году будет богатый урожай.

Сколько снега выпадет сегодня, столько травы вырастет весной.

Если сегодня замело все дороги, снегопад продлится до Нового года.

Громкое трещание сверчка в доме – к потеплению и снегопаду.