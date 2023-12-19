День в истории, 19 декабря: знаменательные события

В разные времена 19 декабря в мире происходило множество знаменательных событий, которые оставили большой отпечаток в истории.

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Подробнее о знаковых событиях, произошедших в этот день, читайте в материале "Рамблера".

19 декабря 1154 года в Вестминстерском аббатстве коронован Генрих II

Английскую корону Генрих получил от своей матери – королевы Матильды. А отец Генриха II Готфрид Красивый при этом оставил сыну огромные земельные владения на западе Франции.

Генрих II правил Англией на протяжении 35 лет. Его правление ознаменовалось окончанием баронского произвола, возрождением постоянной армии, восстановлением границ, которые отодвинули на юг шотландцы, а также общенациональной судебной системой.

Генрих II является одним из самых могущественных правителей XII века.

19 декабря 1863 года англичанин запатентовал линолеум

История линолеума началась еще в 1627 году, когда возникло "промасленное полотно" – предок линолеума. В 1763 году британский изобретатель Натан Смит получил патент, в котором подробно описывал компоненты и процесс изготовления напольного покрытия. В 1843 году в эту "горючую смесь" принялись добавлять молотую пробку, а 19 декабря 1863 года промышленник и изобретатель Фредерик Уолтон получил патент на улучшенную технологию производства линоксина и напольного покрытия на его основе. Через три года линолеум принялись изготавливать в промышленных масштабах.

С тех пор и по сей день процесс изготовления линолеума остается практически таким же, как несколько столетий назад.

19 декабря 1972 года из Лунной экспедиции на Землю вернулся экипаж корабля "Аполлон-17"

Полетом космического корабля «Аполлон-17», который находился в космосе с 7 по 19 декабря 1972 года, завершилась шестая и заключительная экспедиция американцев на Луну.

В состав этого экипажа входили командир Юджин Сернан, пилот основного блока Роналд Эванс, пилот лунной кабины ученый-геолог Харрисон Шмит. Основной целью данной миссии были научные исследования.