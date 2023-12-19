5 жестоких поступков Ивана Грозного

Иван IV вошел в историю как Грозный. О суровом нраве государя даже его современники сослагали пугающие легенды. Многих даже сегодня ужаснут способы, которыми Иван IV решал свои проблемы.

О самых жестоких поступках Ивана Грозного читайте в нашем материале.

Видео дня

Массовые убийства в Новгороде

М. И. Авилов, «Опричники в городе».

Историки описывают Ивана IV как классического представителя государя позднего Средневековья: авторитарный и жестокий. Заподозрив окружение в предательстве, он шел на крайние меры, чтобы выявить негодяя, решившего отнять царскую власть.

В 1569 году Иван IV пришел в Новгород, где устроил массовую расправу над невинными в большинстве своем людьми. Опричники избивали стариков, женщин и детей, а затем бросали их в реку. Имущество горожан отбирали или уничтожали. В Новгороде тех времен жило около 30 тысяч человек. Поход Ивана Грозного, как принято считать, унес от двух до 15 тысяч жизней.

Екатерина II, исследовавшая этот момент в истории страны по документам, которые до нас не дошли, считала, что в Новгороде имело место предательство. Однако императрица была убеждена, что с наказанием ее предшественник явно перестарался.

Подорвал живьем

Unsplash.com

В 1570 году Иван VI заподозрил в предательстве воеводу Никиту Голохвастого. Якобы он принимал участие в заговоре против царя. Прознав, что государь может расправиться с ним в любую минуту, военный подстригся в монахи. Однако от гнева Ивана Грозного его это не спасло.

Иван IV велел усадить предателя на бочку с порохом, а затем поджечь ее. Во время казни нерадивого воеводы, как пишут историки, царь пошутил, что теперь-то этот божий человек отправится к ангелам.

Псовая охота

Unsplash.com

Даже после устроенной в Новгороде массовой резни царь продолжал недолюбливать жителей огромного города. В 1575 году местного епископа Леонида заподозрили в государственной измене. Наказание за такой проступок последовало незамедлительно. Сегодня смерть епископа Леонида относят к самым зверским поступкам Ивана IV.

Одни источники утверждают, что провинившегося епископа одели в шкуру медведя, а затем натравили на него голодных псов. Звери истерзали бедолагу, и он умер в мучениях. Другая версия гласит, что царь не стал убивать предателя, отправив его в тюрьму на пожизненный срок, где тот и умер.

Публичные казни

Кадр из фильма «Царь», 2009 год.

Историки утверждают, что Иван IV получал удовольствие от казней. Ему нравилось наблюдать за тем, в каких мучениях умирает неугодный ему человек. Однако следить за развитием этих ужасных событий он предпочитал в компании.

Государь устраивал публичные казни. На них современники государя замечали то, с каким наслаждением их правитель наблюдает за людской смертью. Кроме того, Иван Грозный водил на такие мероприятия и собственного сына. Неизвестно, каким образом кровавые представления повлияли на психику наследника, ведь он так и не взошел на престол из-за трагедии.

Убийство сына

Илья Репин , «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1885 год.

Иван IV был женат четыре раза и имел шестерых детей, из которых выжили лишь двое. Федор Иванович стал последним государем России от Рюриковичей, а его старший брат Иван Иванович погиб от рук собственного отца.

В ноябре 1581 года Иван Иванович попросил у отца армию для освобождения Пскова в Ливонской войне. Государь ответил отказом, обвинив сына в сговоре с боярами и желании заполучить власть. Иван IV принялся бить сына жезлом. Удар в висок оказался решающим. Сам Иван IV утверждал, что наследник умер от болезни. Однако вскрытие могилы Ивана Ивановича показало высокий уровень ртути, что может говорить об отравлении молодого человека.

Смерти Ивана Ивановича посвящена картина Ильи Репина. На ней изображен обнимающий бездыханное тело наследника царь, осознавший свое злодеяние.