Нельзя наряжаться и много работать: приметы на 20 декабря
Сегодня православная церковь чтит память святых Амвросия Медиоланского и Нила Столбенского. Оттого в народном календаре 20 декабря зовется Амвросиевым днем.
Издавна в этот день начинали приготовления к Новому году и Рождеству. Женщины избавлялись от старых ненужных вещей, наводили в доме порядок, проверяли запас заготовок и утилизировали те, чей срок уже истек. Мужчины же были ответственны за пропитание: коптили мясо, рыбу, сало.
Как и в другие дни календаря, на двадцатый день последнего месяца в году на Руси было принято завлекать добрых духов и, напротив, отвлекать от домашнего очага и близких нечисть. Не забывали и про изменения в погоде, поведение животных: разные детали, верили наши предки, давали понять, переменится ли погода в ближайшее время, чего стоит ждать от природы.
От каких действий сегодня стоит отказаться – в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 20 декабря
- В Амвросиев день замужним девушкам воспрещалось мыть голову и расчесываться: в противном случае быть разладу в отношениях и одиночеству.
- Сегодняшний день – не самый подходящий для ярких образов: броский наряд способен привлечь внимание злых духов.
- Не стоит сегодня много и усердно работать: тот, кто будет себя изнурять, навлечет на себя проблемы со здоровьем, считали на Руси.
- В данном случае речь идет в том числе о стирке: наши предки верили, что 20 декабря нельзя стирать вещи детей и стариков: к мокрой одежде могут пристать болезни.
- Не рекомендуется сегодня грустить и унывать, иначе в подобном настроении пройдут ближайшие сорок дней.
- В тоже время нельзя веселиться и громко смеяться: такое поведение не сулит ничего, кроме несчастья.
- Если вы задумали пересадить сегодня растения, то лучше отказаться от этой идеи: на новом месте они не приживутся и будут чахнуть, отбирая силы и здоровье у домочадцев.
- Не стоит 20 декабря дарить и принимать подарки: вместе с ними человек может передать порчу.
Что можно делать 20 декабря
- Амвросиев день на Руси было принято проводить в кругу семьи. А так как следовало находится дома с близкими, то не приветствовалось отправляться в путешествие: 20 декабря оно не сулило ничего хорошего.
- 20 декабря наши предки предпочитали рукодельничать, ходить в баню и печь хлеб с особыми приправами – например, чесноком и маком.
Погодные приметы на 20 декабря
- Снегопад 20 декабря сулит дождливое лето.
- Если звезды светят ярко, то скоро нагрянут сильные морозы.
- Облака быстро плывут – значит, грядет ветреная погода.
- Окруженное туманом солнце говорит о приближении пурги.
- Собака валяется в снегу – к вьюге.