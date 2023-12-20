Нельзя наряжаться и много работать: приметы на 20 декабря

Издавна в этот день начинали приготовления к Новому году и Рождеству. Женщины избавлялись от старых ненужных вещей, наводили в доме порядок, проверяли запас заготовок и утилизировали те, чей срок уже истек. Мужчины же были ответственны за пропитание: коптили мясо, рыбу, сало.

Как и в другие дни календаря, на двадцатый день последнего месяца в году на Руси было принято завлекать добрых духов и, напротив, отвлекать от домашнего очага и близких нечисть. Не забывали и про изменения в погоде, поведение животных: разные детали, верили наши предки, давали понять, переменится ли погода в ближайшее время, чего стоит ждать от природы.