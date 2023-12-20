Впервые обнародована шифровка 1941 года о скором нападении Германии на СССР

Великая Отечественная война по сей день активно изучается историками. Некоторые документы той поры увидели свет лишь недавно. В их числе шифровка о плане фашисткой Германии напасть на СССР.

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О том, что говорилось в зашифрованном сообщении НКГБ СССР от 1941 года стало известно лишь в декабре 2023 года.

Шифровку документа опубликована Президентская библиотека на своем сайте.

Судя по всему, отправителем телеграммы был начальник управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР по Ленинградской области Павел Куприн. Он сообщил главе НКГБ об отзыве немецкой фирмой СФГ своих сотрудников из Ленинграда до 22 июня и начале боевых действий в ближайшее время.

«(По) данным агента "Чернова", 20 июня утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, которой предлагается 8 германских специалистов, вызванных из Ленинграда (в) Германию, направить самолетом (с) таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня проследовали (через) границу», — следует из телеграммы.

Этот же «Чернов» заверил, что боевые действия начнутся в ближайшие два-четыре дня и инициатива будет принадлежать Германии.

В этом же историческом документе присутствует информация, что получили его уже 21 июня 1941 года в 20:10. Расшифровали телеграмму уже в 21:30. Спустя менее чем шесть часов Германия напала на СССР.