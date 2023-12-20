День в истории, 20 декабря: знаменательные события

В мире постоянно происходят события разного масштаба: некоторые затрагивают интересы жителей одного города или страны, другие же имеют значение для нескольких государств или всего мирового сообщества. Каждый день рождаются люди, вводятся в эксплуатацию здания, запускаются производства, делаются крупные и не очень открытия области медицины, искусства и др.

© Кадр из фильма "Эта замечательная жизнь"

«Рамблер» расскажет о знаменательных событиях, которые оставили след в мировой истории и датируются 20 декабря.

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В прокат вышла последняя (девятая) часть космической саги «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», 2019 год

Кинолента завершает историю династии Скайуокеров, которая длится более четырех десятилетий. Фильм был номинирован на премию «Оскар» в трех категориях: «Лучший монтаж звука», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший саундтрек».

Кассовые сборы не в полной мере оправдали ожидания создателей: когда новая часть «Звездных войн» вышла в прокат, началась пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой стали закрываться кинотеатры. Несмотря на это фильм заработал более одного млрд долларов, заняв восьмое место в списке самых кассовых картин 2019 года.

Португалия передала Китаю полуостров Макао, 1999 год

На сегодняшний день Макао является специальным административным районом Китайской Народной Республики, однако так было не всегда: до 20 декабря 1999 года территорией управляли власти Португалии. В течение более четырех столетий территория считалась европейской колонией. Сейчас население Макао составляет около 600000 человек, а официальными языками являются и португальский, и китайский.

Жителям Западного Берлина разрешен проход через Берлинскую стену, 1963 год

Ровно 60 лет назад в этот самый день жителям Западного Берлина была предоставлена возможность единовременного прохода через Берлинскую стену. Однако пребывать за ней можно было только в течение одного дня: такое послабление было введено для того, чтобы люди могли навестить своих родственников в преддверии Нового года и Рождества.

Состоялась премьера фильма «Эта замечательная жизнь», 1946 год

Трагикомедия снята по книге Филипа Ван Дорен Стерна под названием «Величайший подарок» и повествует о мужчине, который на фоне череды неприятных событий принимает решение покончить жизнь самоубийством. Однако ему не удается реализовать задуманное: виной тому ангел-хранитель, открывающий герою глаза на его значимость для многих людей.