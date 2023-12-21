Нельзя ходить в грязном и совершать покупки: приметы на 21 декабря

Сегодня православная церковь вспоминает святую Анфису Римскую, а по народному календарю 21 декабря отмечается день Анфисы Рукодельницы.

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Как можно догадаться из названия, в этот день девушкам было положено рукодельничать: вязать, вышивать, ткать и прясть. Делать это следовало в одиночестве, в компании самой себя, чтобы никто посторонний не навлек порчу. Примечательно, что наши предки верили в магическую силу самого процесса, а узоры на создаваемых предметах одежды и интерьера олицетворяли определенный посыл, пожелание или защиту.

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Также 21 декабря является Днем Зимнего Солнцестояния. Сегодня самый короткий день в году, после которого наступает долгая ночь.

Как и в другие дни календаря, на двадцать первый день последнего месяца в году на Руси было принято завлекать в дом добрых духов и отваживать нечисть. Конечно же, помнили и про потаенный смысл изменений в погоде и поведении животных.

От каких действий сегодня стоит отказаться, а на какие, напротив, лучше потратить свое время – в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 21 декабря

Сегодня нельзя ссориться, браниться, завидовать, жадничать, так как проявление низменных черт натуры может навлечь черную полосу.

В целом 21 декабря не нужно поддаваться негативным эмоциям, в том числе грустить, плакать, вспоминать о неприятных событиях прошлого.

Нельзя ходить в грязной одежде и держать дом неприбранным: лучше в этот день навести порядок, постирать все вещи, сменить постельное белье. В противном случае наступят финансовые проблемы, считали на Руси.

21 декабря не самый подходящий день для совершения покупок и принятия необдуманных решений. Важно не спешить и подойти к любому делу с максимальной ответственностью.

Нельзя отказывать в просьбе и в милостыни.

Что можно делать 21 декабря

Этот день лучше всего провести в кругу семьи и близких людей. Например, устроить уютный домашний праздник или отправиться всем вместе на прогулку.

21 декабря можно и нужно загадывать свое заветное желание. Главное, чтобы оно не несло ни для кого неприятностей.

Сегодняшний день благоприятствует планированию будущих дел и новым начинаниям.

Если вы откладываете украшение елки на потом, то сегодня – самый лучший день для реализации этой затеи. На Руси 21 декабря также было принято развешивать дома еловые ветви, так как считалось, что они отпугнут злых духов.

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