Почему Новый год празднуют с 31 декабря на 1 января

В ночь с 31 декабря на 1 января Новый год встречает большинство стран мира. Сегодня нам уже сложно представить, что этот праздник можно отмечать в другие даты.

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Но мало кто знает о том, почему Новый год отмечается именно ночью 1 января. А между тем эта традиция возникла еще со времен Древнего Рима.

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Подробнее о том, как она появилась и почему мы празднуем Новый год именно на рубеже декабря и января, читайте в материале "Рамблера".

До 753 года до нашей эры Новый год было принято отмечать в марте. Тогда люди пользовались календарем, в котором было 10 месяцев и 304 дня.

Но в 753 году до нашей эры власть перешла к правителю Нуму Помпилию, который решил изменить сложившиеся порядки. Он добавил еще два месяца и окрестил их "январь" и "февраль" в честь богов Януса и Феба. Календарь Нума ориентировался не на солнечный цикл, а на фазы Луны и насчитывал 355 дней.

Янус – это двуликий бог, который покровительствует всем началам. При этом месяц март получил свое название в честь бога войны Марса. На почве этого Помпилий принял решение, что январь – куда более подходящий месяц для начала года, чем март, после чего Новый год принялись праздновать в январе.

В 46 году до нашей эры римский император Юлий Цезарь внес еще ряд изменений, вследствие чего количество дней в году достигло 365, а летоисчисление переориентировалось с лунного цикла на солнечный. Однако после падения Римской империи возникла серьезная путаница – люди в разных местах и в разные времена праздновали Новый год совершенно в разные дни. Кто-то 25 декабря в честь дня рождения Иисуса, кто-то 1 марта, кто-то 25-го марта, а кто-то и вовсе в день Пасхи.

Но время шло, и в конце концов большинство европейских стран и колоний приняли решение праздновать Новый год 1 января. Раньше всего это сделала Франция в 1564 году. В России закон о новом летоисчислении принял Петр I в 1725 году.