Тайский Новый год включили в список ЮНЕСКО

Праздник Сонгкран признали нематериальным культурным наследием человечества. Об этом сообщил в пресс-релизе МИД Таиланда, передает РИА Новости.

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Заявка в ЮНЕСКО была подана Таиландом еще в 2020 году. И вот, спустя три года, 6 декабря 2023 года на заседании в городе Касан (Ботсвана) было принято решение ее удовлетворить.

Напомним, что Сонгкран, тайский Новый год отмечают в Таиланде 13, 14 и 15 апреля, согласно традиционному местному солнечному календарю. А название праздника в переводе с санскрите означает «переход», символизируя перемещение солнца из одного знака зодиака в другой.