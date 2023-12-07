Тайский Новый год включили в список ЮНЕСКО
Праздник Сонгкран признали нематериальным культурным наследием человечества. Об этом сообщил в пресс-релизе МИД Таиланда, передает РИА Новости.
Заявка в ЮНЕСКО была подана Таиландом еще в 2020 году. И вот, спустя три года, 6 декабря 2023 года на заседании в городе Касан (Ботсвана) было принято решение ее удовлетворить.
Напомним, что Сонгкран, тайский Новый год отмечают в Таиланде 13, 14 и 15 апреля, согласно традиционному местному солнечному календарю. А название праздника в переводе с санскрите означает «переход», символизируя перемещение солнца из одного знака зодиака в другой.
Также правительство Таиланда накануне выступило с предложением праздновать Сонгкран весь апрель. При этом официальными датами праздника останутся указанные выше числа месяца.