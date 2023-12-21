Открытие радия и несостоявшийся конец света: день в истории, 21 декабря

В мире постоянно происходят события разного масштаба: каждый день рождаются люди, снимаются фильмы, принимаются законы, вводятся в эксплуатацию здания, запускаются производства и др. Некоторые из них имеют значение для членов отдельного сообщества, жителей одной страны, нескольких государств или всего мира.

День в истории, 21 декабря: знаменательные события
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«Рамблер» расскажет о знаменательных событиях, масштабных и не очень, которые оставили след в мировой истории и датируются 21 декабря.

Видео дня

Впервые размещенное в сети видео посмотрели 1 миллиард раз, 2012 год

Речь о том самом клипе на песню «Gangnam Style» исполнителя PSY, которая в одночасье захватила просторы интернета. Десять лет назад ее можно было услышать на разных радиостанциях по несколько раз за день. Кто-то ставил композицию за звонок, другие снимали под нее смешные ролики – в общем, звучал «Gangnam Style» из каждого утюга. Неудивительно, что в итоге количество просмотров клипа превысило 1 миллиард.

«Конец света», 2012 год

Согласно календарю майя в этот самый день 11 лет назад должен был случиться конец света. И если некоторые скептически отнеслись к жутким предсказаниям, то другие отоваривались в магазинах и готовились провести в заточении до нескольких десятков лет. Конец света, к счастью, не наступил, но его ожидание породило несчетное количество теорий и мемов.

Осуществлен запуск пилотируемого корабля «Союз ТМА-17», 2009 год

На российском пилотируемом космическом корабле был осуществлен полет к международной космической станции. Событие знаменательно тем, что это был первый случай, когда корабль стартовал к МКС зимой да еще и в ночное время. Полет длился более 163 суток.

Нельзя ходить в грязном и совершать покупки: приметы на 21 декабря

Шарль де Голль избран первым Президентом Пятой французской республики, 1958 год

21 декабря 1958 года во Франции состоялись выборы главы государства. Большая часть голосов (75,5%) была отдана премьер-министру Шарлю де Голлю. Еще через три недели прошла его торжественная инаугурация.

Состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов», 1937 год

86 лет назад в этот самый день в прокат вышла экранизация сказки братьев Гримм под названием «Белоснежка». На производство фильма было затрачено 1,5 миллиона долларов, в то время как в первоначальном прокате он заработал более 8 миллионов долларов. Впоследствии «Белоснежка и семь гномов» неоднократно показывалась в кинотеатрах, а в 1938 году кинолента была номинирована на премию «Оскар» за лучшую музыку к фильму.

Пьер и Мари Кюри открыли радий, 1898 год

Французские ученые Пьер и Мария Кюри сообщили об открытии химического элемента второй группы седьмого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 88 – радия. Событию, которое имело значение для медицины, науки и всей общественности, предшествовали несколько лет тяжелой работы, изучения груды материалов и проведения опасных экспериментов. Как известно, причиной преждевременной смерти Марии Склодовской-Кюри послужило хроническое отравление радием: в те годы смертельная опасность облучения еще не была изучена.