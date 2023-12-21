День в истории, 21 декабря: знаменательные события

В мире постоянно происходят события разного масштаба: каждый день рождаются люди, снимаются фильмы, принимаются законы, вводятся в эксплуатацию здания, запускаются производства и др. Некоторые из них имеют значение для членов отдельного сообщества, жителей одной страны, нескольких государств или всего мира.

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«Рамблер» расскажет о знаменательных событиях, масштабных и не очень, которые оставили след в мировой истории и датируются 21 декабря.

Видео дня

Впервые размещенное в сети видео посмотрели 1 миллиард раз, 2012 год

Речь о том самом клипе на песню «Gangnam Style» исполнителя PSY, которая в одночасье захватила просторы интернета. Десять лет назад ее можно было услышать на разных радиостанциях по несколько раз за день. Кто-то ставил композицию за звонок, другие снимали под нее смешные ролики – в общем, звучал «Gangnam Style» из каждого утюга. Неудивительно, что в итоге количество просмотров клипа превысило 1 миллиард.

«Конец света», 2012 год

Согласно календарю майя в этот самый день 11 лет назад должен был случиться конец света. И если некоторые скептически отнеслись к жутким предсказаниям, то другие отоваривались в магазинах и готовились провести в заточении до нескольких десятков лет. Конец света, к счастью, не наступил, но его ожидание породило несчетное количество теорий и мемов.

Осуществлен запуск пилотируемого корабля «Союз ТМА-17», 2009 год

На российском пилотируемом космическом корабле был осуществлен полет к международной космической станции. Событие знаменательно тем, что это был первый случай, когда корабль стартовал к МКС зимой да еще и в ночное время. Полет длился более 163 суток.

Шарль де Голль избран первым Президентом Пятой французской республики, 1958 год

21 декабря 1958 года во Франции состоялись выборы главы государства. Большая часть голосов (75,5%) была отдана премьер-министру Шарлю де Голлю. Еще через три недели прошла его торжественная инаугурация.

Состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов», 1937 год

86 лет назад в этот самый день в прокат вышла экранизация сказки братьев Гримм под названием «Белоснежка». На производство фильма было затрачено 1,5 миллиона долларов, в то время как в первоначальном прокате он заработал более 8 миллионов долларов. Впоследствии «Белоснежка и семь гномов» неоднократно показывалась в кинотеатрах, а в 1938 году кинолента была номинирована на премию «Оскар» за лучшую музыку к фильму.

Пьер и Мари Кюри открыли радий, 1898 год