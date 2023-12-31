В каких странах не празднуют Новый год

Новый Год — один из самых универсальных праздников, ежегодно отмечаемый по всему миру. Однако существуют страны, где традиционное празднование 1 января не имеет столь ярко выраженного значения. “Рамблер” расскажет, в каких странах Новый Год проходит незаметно и почему.

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1. Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии, как и в некоторых других исламских странах, основным календарем является исламский хиджри. Празднование Нового Года 1 января не имеет для мусульман особого значения. Традиционные исламские праздники и события, связанные с хиджрой, занимают центральное место в культурной жизни этих стран.

2. Китай

Китай отмечает свой Новый Год в соответствии с китайским лунным календарем, а дата этого праздника меняется каждый год. Основной акцент делается на весеннем фестивале, который приходится на конец зимы и начало весны. Поэтому традиционное празднование 1 января не так широко распространено.

3. Иран

В Иране традиционно отмечают Новый Год в день Навруз, который приходится на весеннее равноденствие, 21 марта. Этот праздник обладает глубокими историческими и культурными корнями, и иранцы уделяют ему особое внимание. События 1 января не столь значимы в контексте этого важного для них праздника.

4. Израиль

В Израиле Новый Год, известный как Рош-ха-Шана, празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь - октябрь) по еврейскому календарю. Этот день является началом нового года в еврейской традиции и обладает особенным духовным и культурным значением. В связи с этим, празднование 1 января не имеет такого большого веса.