День в истории, 22 декабря: знаменательные события

В разные годы 22 декабря происходило множество событий, некоторые из которых навсегда оставили свой след в истории.

Подробнее о самых любопытных из этих событий, произошедших и в России, и в мире, читайте в материале "Рамблера".

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22 декабря 1857 года принято решение о введении в России первых почтовых марок

В этот день в 1857 году Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования», начиная с Нового года. Известно, что первая российская марка стоила 10 копеек, а тираж ее составил три миллиона экземпляров.

В 1918 году к первой годовщине Октябрьской революции выпустили первые почтовые марки Советской России. Синие стоили 35 копеек, а коричневые 70 копеек. Однако выпустили всего несколько экземпляров, потому что вскоре появился указ, предписывающий пересылать простые письма и открытки бесплатно, за счет государства.

22 декабря 1938 года неподалеку от южной части Африки выловили латимерию – самую древнюю рыбу Земли

Латимирию выловил траулер "Нерин" на глубине 75 метров возле устья реки Чалумна, которая впадает в Индийский океан в Капской провинции ЮАР. Поначалу рыбаки не смогли распознать серебристо-голубую рыбу длиною 1,5 метра.

О том, что рыба является латимерией, заявил профессор Джеймс Смит. Это открытие стало настоящей сенсацией в научном мире. Как выяснилось, рыба принадлежит к отряду целакантов, который относится к древнему отряду кистеперых. Этот отряд ученые считали вымершим еще 70 миллионов лет назад.

Вторую латимерию обнаружили лишь спустя 16 лет.

22 декабря 1989 года в Румынии свергли коммунистический режим Николае Чаушеску

Николае Чаушеску стоял во главе Румынии с 1974-го по 1989 год. Чаушеску придерживался авторитарного коммунистического режима.

Его правление отличалось активной внешней политикой. В частности, Чаушеску осуждал вторжение в Чехословакию в 1968 году, а также ввод советский войск в Афганистан в 1979 году. При этом с Израилем, США и странами Западной Европы Чаушеску поддерживал дружественные отношения.