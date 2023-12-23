Что почитать этой зимой — 7 книжных новинок зимы-2023

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В нашем обзоре: сборник комиксов о креативных индустриях, книга астробиолога об устройстве вселенной, ностальгический роман Юрия Полякова и другие захватывающие истории.

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«Комикс-погружение»

Вас ждёт сборник из 14 комиксов, где молодые специалисты рассказывают о своих взглядах на трудовые будни в креативных индустриях. В книгу вошла бонус-глава манги звезды литературы направления Young Adult Медины Мирай «Синтонимы». Работа модельеров, редакторов и иллюстраторов внезапна, а иногда и полна опасных сюрпризов. Авторы с юмором и творческой чуткостью уверяют: в бэкстейдж-профессиях скучать некогда, а работать очень даже интересно.

Франсиско Усканга Майнеке, «Кафе на вулкане. Культурная жизнь Берлина между двумя войнами»

Произведение испанского историка погрузит читателя в атмосферу берлинской жизни между двумя мировыми войнами. Автор опирается на официальные документы, мемуары и дневники богемного общества того времени. Исследование сфокусировано на культовом «Романском кафе», ставшем эпицентром начала нацизма — события, ознаменовавшего собой самую масштабную катастрофу XX века.

Под тенью наступающего фашизма культурное процветание Берлина постепенно поглощается. Кафе собирало лучшие умы того времени, включая Бертольта Брехта, Эльзу Ласкер-Шюлер, Отто Дикса, Курта Тухольского и много кого ещё.

Михаил Шевченко, «Луна. Наблюдая за самым знакомым и невероятным небесным объектом»

Кандидат физико-математических наук, член Союза журналистов Москвы, популяризатор астрономии Михаил Шевченко в своей работе делится захватывающими фактами о Луне и её влиянии на Землю. Что скрывает обратная сторона Луны? Как связаны приливы, отливы и землетрясения? Как происходят лунные затмения? Как Луна связана с зайцем? Откуда у нашего спутника собственный терминатор? На эти и другие вопросы можно найти ответы в этой книге.

Юрий Поляков, «Совдетство. Узник пятого волнореза»

Писатель продолжает путешествие по волнам памяти. Мы вновь оказываемся в советском прошлом и вместе с юным Юрой отправляемся на каникулы в Новый Афон. Его ждут встреча с очаровательной Зоей со стрижкой «под Мирей Матье», новые приятели и жёсткое испытание, придуманное ими для московского мальчика. Готовясь к «испытухе» в подводном лабиринте пятого волнореза, герой даже не подозревает, какой нравственный экзамен уготовит ему судьба.

Пауло Коэльо, «Алхимик» (китайская манга маньхуа)

Притча о молодом пастухе по имени Сантьяго, отправившемся странствовать по свету в поисках своего счастья, стала одной из самых популярных книг в мире. Её общий тираж превышает 150 000 000 экземпляров. Адаптация культового бестселлера в формате маньхуа — китайской манги — наполнена изысканными иллюстрациями, созданными командой молодых и талантливых профессионалов. Волшебное путешествие в поисках мечты, любви и дружбы для поклонников философской прозы и графических романов.

Дарья Бобылёва, «Магазин работает до наступления тьмы»

Автор погружает читателя в атмосферу тёмной мистики и неожиданных событий. В поисках работы великовозрастный неудачник Славик забредает в самую странную на свете антикварную лавку. Ткань привычных будней расползается и рвётся, из дыр кто-то глядит, и горящие точки глаз уже заприметили главного героя. Возможно, виноват в этом именно он – магазин, который работает до наступления тьмы.

Марк Аврелий, «Наедине с собой: размышления = ta eis heauton»

Римский император Марк Аврелий Антонин справедливо заслужил прозвище Философ на троне. Проницательный наблюдатель, наделённый редкой интуицией, он проповедовал смирение и аскетизм. Его этические взгляды, размышления о смысле жизни, представления о разуме, душе, а также о том, что следует делать человеку в его повседневной жизни, оказали влияние на философию, политику и обществознание следующих поколений.