Нельзя сквернословить и говорить с незнакомцами: приметы на 26 декабря

Сегодня православная церковь вспоминает святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. А в народном календаре 26 декабря именуется Евстратиевым днем или Ведьмиными посиделками.

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В народе считали, что в этот день ведьмы собираются вместе и обсуждают, как можно было бы погасить солнце. Они летают по воздуху и создают снежные вихри, которые поглощают солнечный свет и отбирают его у людей.

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Как и в другие даты, на двадцать шестой день последнего месяца в году на Руси было принято предпринимать определенные действия, которые должны были привлечь в дом добрых духов и отвадить нечисть. Внимательно следили и за изменениями в погоде, поведении животных – даже по незначительным деталям можно предугадать погоду на ближайшее будущее, верили наши предки.

От каких действий сегодня стоит отказаться, а на какие, напротив, лучше потратить свое время – в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 26 декабря

В этот день нельзя сквернословить, ругаться и скандалить, так как подобными действиями можно привлечь внимание ведьмы, и она заберет нарушителя запрета с собой.

Не стоит сегодня разговаривать с незнакомцами и уж тем более приглашать их в свой дом: наши предки верили, что ведьмы могут менять свое обличье и под видом обычных людей входить в доверие.

То же самое касается и бездомных животных, которые встретятся вам на улице: не нужно их подкармливать и приносить в дом, так как под видом кошки или собаки может скрываться ведьма, а тогда уж ничего хорошего не жди. Кстати, обладателям питомцев, по тем же соображениям, рекомендуется не выпускать их сегодня на улицу.

Нельзя брать в руки найденные на улице вещи или необычного вида предметы, которые вам незнакомы: они могут быть источником недоброй энергетики.

Если вы решили постирать сегодня вещи, то не нужно оставлять их высыхать на улице. Держать открытыми окна и двери – тоже не самая лучшая идея.

Ну и, конечно, не стоит сегодня оставлять на улице веник – главное средство передвижения ведьм.

Что можно делать 26 декабря

На Руси 26 декабря было положено проводить время с семьей, в кругу близких людей. Все угощали друг друга медом да и сами от него не отказывались.

Сегодня отличный день для похода в баню: такое времяпрепровождение укрепит здоровье на весь будущий год.

Если сегодня вам встретиться просящий милостыню человек, то лучше удовлетворить его просьбу.

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