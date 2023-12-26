День в истории, знаменательные события: 26 декабря

Каждый день в мире происходят события разного масштаба: рождаются люди, снимаются фильмы, принимаются законы, совершаются научные открытия, случаются различные природные катаклизмы и др. Некоторые имеют значение для отдельного сообщества, жителей одной страны, нескольких государств или всего мира.

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«Рамблер» расскажет о знаменательных событиях, масштабных и не особо, радостных и не очень, которые тем или иным образом оставили след в мировой истории и датируются 26 декабря.

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Принята декларация о прекращении существования СССР, 1991 год

Ровно 32 года назад в этот самый день Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования Союза. В результате распада СССР 15 бывших союзных республик обрели государственную независимость. Событие ознаменовала новую веху в отечественной истории, а также оставило след в мировой истории.

Космический корабль «Союз-13» совершил посадку, 1973 год

«Союз-13» совершал второй испытательный полет для проведения астрофизических исследований, спектрографирования участков неба и многозональной фотофиксации планеты Земля. Благодаря очередной отправке корабля в космос были открыты новые слабые и горячие звезды.

В Лас-Вегасе открылся отель знаменитый «Фламинго», 1946 год

77 лет назад в этот день открыл свои двери для посетителей старейший игорный дом Лас-Вегаса. Он был возведен благодаря стараниям известного американского гангстера Багси Сигела, который загорелся идеей построить подобного рода заведение и удачно ее реализовал. 26 декабря 1946 года считается днем начала превращения города в столицу игорного бизнеса. Отель, кстати, до сих пор функционирует и пользуется большим спросом.

Мария и Пьер Кюри объявили о получении радия, 1898 год

Известные на весь мир ученые Пьер и Мария Кюри сообщили о получении химического элемента второй группы седьмого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 88 – радия. Событие имело огромное значение для науки, медицины и всей общественности. Ему предшествовали годы тяжелейшей кропотливой работы, состоящей из изучения груды материалов и проведения опасных экспериментов. Правда, на тот момент смертельная опасность облучения еще не была изучена: причиной преждевременной смерти Марии Склодовской-Кюри послужило хроническое отравление радием.

Восстание декабристов, 1825 год