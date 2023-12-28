Почему в России активнее празднуют Новый год, а в Европе — Рождество

Рождество и Новый год, пожалуй, два самых популярных праздника в мире. Однако в Европе Рождество имеет большее значение (причем даже для нерелигиозных граждан), чем Новый год. В то время как в России и других странах СНГ именно Новый год для многих является самым главным праздником года. Почему так происходит, читайте в материале «Рамблера».

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Рождество отмечается в честь рождения Иисуса Христа. На Западе большинство населения исповедует католицизм, поэтому Рождество имеет большое значение для многих. В России и других странах СНГ, где преобладает православие, Рождество отмечается позже, чем на Западе, и носит более религиозный характер, нежели светский.

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Разница в датах связана с изменениями в календарной системе. Когда-то все пользовались юлианским солнечным календарем, основываясь на цикле вращения Солнца вокруг Земли, и придерживались его до XVI века. В 1582 году папа Григорий XIII ввел новый календарь. Чтобы выровнять даты по Солнцу, после 4 октября он сразу объявил 15-е. Из-за церковного раскола на Руси юлианский календарь задержался намного дольше.

Другой причиной может быть исторический контекст. В России и других странах Новый год стал главным праздником именно во времена Советского Союза. Тогда правительство запретило религиозные праздники, в том числе Рождество, и заменило их Новым годом, который стал символом новой эпохи и обновления. В западной культуре Рождество всегда было важным праздником, но его значение укрепилось после Второй мировой войны.

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Также важным фактором является различие в традициях. На Западе Рождество связано с семейными традициями, подарками, украшением елки и совместными ужинами. В России Новый год тоже связан с семейными традициями, но в центре внимания стоит Дед Мороз и Снегурочка, а также фейерверки и новогодние передачи.

Несмотря на различия, Рождество и Новый год объединяют людей по всему миру в желании провести время с близкими и друзьями, наслаждаться праздничной атмосферой и делиться радостью. Каждый праздник имеет свои особенности и традиции, но главное — это то, что они напоминают о важности любви, мира и взаимопонимания.