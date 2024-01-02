В каких странах Новый год отмечают не в январе и почему

Новый год — один из самых популярных праздников в мире. В большинстве стран его отмечают 1 января, но есть и такие, где этот праздник проходит в другое время. В материале «Рамблера» рассказываем, в каких странах Новый год не празднуют в январе и почему.

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Китай

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Китайский Новый год, также известный как Лунный Новый год, проходит в конце января или начале февраля в соответствии с лунным календарем — именно на эти месяцы обычно выпадает первый день первого лунного месяца. Этот праздник длится 15 дней и считается самым важным в Китае.

В этот период люди украшают дома красными бумажными фонарями, проводят парады драконов и львов, а также обмениваются подарками.

Кстати, новый год по лунном календарю отмечают не только в Китае, но и в некоторых других азиатских странах. Например, в Южной Корее — там праздник называется Соллаль.

Израиль

Новый год в Израиле, известный как Рош ха-Шана, празднуется в сентябре или октябре — на эти месяцы, как правило, выпадает новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю.

Этот праздник длится два дня и является самым священным днем в еврейском календаре. В этот период люди посещают синагоги, где читают молитвы и зажигают свечи.

Индия

Новый год в Индии празднуется в разное время в разных штатах. Например, в штате Керала Новый год, известный как Онам, отмечают в августе или сентябре, а в штате Тамилнаду праздник Понгал приходится на январь. В Индии Новый год связан с сезонными изменениями и обычно отмечается с традиционными ритуалами и праздничными блюдами.

Иран

Иранский Новый год, также известный как Навруз, отмечается 21 марта и связан с приходом весны. Этот праздник длится 13 дней и является одним из самых важных праздников в Иране. В этот период люди украшают дома цветами, проводят пикники и обмениваются подарками.

Таиланд

Тайский Новый год, известный как Сонгкран, празднуется в апреле и связан с началом сезона дождей. В этот период люди обливают друг друга водой и устраивают крупные водные баталии. Этот праздник также отмечается в Лаосе, Камбодже и Мьянме.

Каждая страна имеет свои традиции и обычаи, связанные с Новым годом. Независимо от того, когда и как вы отмечаете этот праздник, главное — наслаждаться временем с близкими и родными и желать друг другу счастья и удачи в новом году.