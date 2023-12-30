Откуда взялась традиция наряжать елку

Наряжать елку — одна из самых популярных новогодних традиций, которая существует не один век. Но откуда она появилась и как стала такой популярной?

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Когда начали украшать елки

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История украшения елки начинается в Германии в XVI веке. Тогда на Рождество в домах начали устанавливать небольшие елочки, украшенные яблоками, конфетами и свечами. Эти елочки символизировали Райский сад и были частью рождественского праздника.

В XVIII веке традиция украшать елки распространилась по всей Европе. В Англии, например, деревья начали украшать игрушками, бумажными цепочками и лентами. В России первые «нарядные» елки появились в начале XIX века, когда император Александр I установил елку в своем дворце.

До США традиция добралась в середине XIX века благодаря немецким иммигрантам. Они ставили елки в своих домах и украшали их игрушками и гирляндами.

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С тех пор традиция наряжать елку распространилась по всему миру и стала неотъемлемой частью новогоднего праздника для многих народов. Сегодня в качестве украшений используют самые разные декоративные элементы: стеклянные и пластиковые шары, игрушечные фигурки, бумажные и электронные гирлянды, мишуру и «дождик», свечи, ленты и банты, конфеты и фрукты — в общем все, на что хватает фантазии. Кроме того, в некоторых семьях есть собственные традиции: например, обязательно ставить под елку фигурки Деда Мороза и Снегурочки или украшать дерево самодельными бумажными снежинками.

Зачем наряжают елку

Но зачем наряжать елку? Есть несколько версий. Одна из них гласит, что украшенная елка символизирует Райский сад и напоминает о том, что Бог создал мир и всех живых существ. Другая версия связана с языческими обрядами, когда деревья украшали, чтобы прогнать злых духов и привлечь удачу.

Независимо от того, какой версии вы придерживаетесь, украшенная елка остается символом новогоднего праздника: задает настроение и радует глаз. А вы ставите елку или предпочитаете не украшать дом перед праздниками?