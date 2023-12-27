Нельзя ругаться и ложиться спать с грязной головой: приметы на 27 декабря

Сегодня православная церковь вспоминает святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. А в народном календаре 27 декабря именуется Филимоновым днем.

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В старину верили, что сегодняшний день – один из самых опасных в году, так как 27 декабря нечисть разгуливает на свободе, пытаются проникнуть в дома и навредить их обитателям всевозможными способами. Матери старались не оставлять детей одних даже на короткое время, так как их могли забрать недобрые силы.

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Как и в другие даты, на двадцать седьмой день последнего месяца в году на Руси было принято совершать определенные действия, которые, согласно поверьям, должны были завлечь в дом добрых духов и отвести нечисть. Внимательно следили и за изменениями в погоде, поведении животных, ведь даже по незначительным деталям можно предугадать погоду на ближайшее будущее, верили наши предки.

От каких действий сегодня стоит отказаться, а на какие, напротив, лучше потратить свое время – в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 27 декабря

В Филимонов день нельзя начинать новые дела, так как все они будут обречены на неудачу. То же самое касается принятия важных решений, в особенности тех, что связаны с деньгами.

Как и во многие другие дни, нужно воздерживаться от конфликтов, ссор, проявления негативных эмоций, так как все это привлекает внимание нечисти.

Не разрешалось в этот день ложиться спать, не приняв душа и не помыв голову: тот, кто ослушается запрета, будет мучиться от бессонницы и жутких сновидений.

Нельзя подбирать найденные на улице вещи и нести их в дом.

27 декабря не принято было вспоминать людей, покончивших жизнь самоубийством или погибших в результате несчастного случая. Считалось, что в таком случае они могут навестить человека и явиться к нему в обличье оборотней.

Воспрещалось в этот день подкармливать уличных животных, так как они на самом деле могли быть ведьмами. А тем, кто отправлялся погулять со своим питомцем, рекомендовалось держать его на привязи, чтобы с ним не случилось беды, и никто в него не вселился.

Ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки, так как выпивший человек – легкая добыча для нечисти.

Что можно делать 27 декабря

27 декабря на Руси было принято прибираться и наводить порядок в доме.

Также наши предки любили в этот день ходить в баню, дабы смыть с себя все болезни.

Как уже было отмечено выше, сегодня нельзя ложиться спать с грязной головой. В дополнение к этому желательно как можно чаще умываться и мыть руки.

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