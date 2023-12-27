День в истории, знаменательные события: 27 декабря

Каждый день в мире происходят события разного масштаба: рождаются люди, издаются книги, снимаются фильмы, утверждаются законы, совершаются открытия в различных областях науки и др. Некоторые имеют значение для отдельного сообщества, жителей одной страны, нескольких государств или всего мира.

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«Рамблер» расскажет о знаменательных событиях, масштабных и не особо, радостных и не очень, которые тем или иным образом оставили след в отечественной или мировой истории и датируются 27 декабря.

Видео дня

Открыт Живописный мост, 2007 год

16 лет назад был открыт один из самых запоминающихся столичных мостов. На тот момент он считался первым вантовым автодорожным мостом в Москве и самым высоким мостом подобного типа в Европе. Назван в честь Живописной улицы, расположенной неподалеку. Сооружение славится смотровой площадкой, с которой открываются впечатляющие виды на город, в частности – на Серебряный бор.

«Аполлон-8» вернулся на Землю, 1968 год

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21 декабря 1968 года стартовал пилотируемый космический корабль «Аполлон-8», благодаря полету на котором людям впервые удалось достичь окрестностей Луны и выйти на окололунную орбиту. Событие имело огромное значение для человечества и стало уверенным шагом вперед в исследованиях космоса. На борту присутствовали три гражданина США: корабль запускался в рамках американской космической программы под названием «Аполлон». Пробыв в экспедиции более шести суток, корабль вернулся на Землю и приводнился в Тихом океане. «Аполлон-8» пролетел 933 419 км.

Станислав Лем опубликовал первый рассказ из цикла «Звездные дневники Ийона Тихого», 1953 год

Кстати о космосе: ровно 70 лет назад в этот самый день известный польский философ и писатель Станислав Лем выпустил первое произведение из цикла научно-фантастических рассказов «Звездные дневники Ийона Тихого». Главный герой – исследователь космоса, рассказывающий о своих путешествиях, нюансах профессии. Рассказы написаны с юмором, при этом они посвящены в том числе рассуждениям на важные темы: исследованиям в области науки, философии, социологии.

Чарльз Дарвин отправился в свое главное путешествие, 1831 год

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