Нельзя сидеть на столе и забивать гвозди: приметы на 29 декабря

До Нового года осталось два дня. С одной стороны, хочется отоспаться, отлежаться – в общем, как следует отдохнуть в преддверии праздника. С другой – начать подготовку к встрече года дракона, чтобы не делать все в последний момент.

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Ко второму варианту склонялись и наши предки. 29 декабря в народном календаре зовется Агеевым днем: в этот день было принято вставать пораньше, приниматься за дела и не лениться.

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Это, конечно, не единственное поверье, которое приписывалось сегодняшней дате: как и в другие, было принято совершать определенные действия, чтобы завлечь добрых духов в свой дом. А от чего-то, напротив, предписывалось воздерживаться, чтобы отвадить нечисть.

От каких действий сегодня стоит отказаться, а на какие, напротив, лучше потратить свое время – в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 29 декабря

Нельзя проводить день вдали от семьи, так как в противном случае можно остаться в одиночестве на долгое время.

Не стоит передавать деньги из рук в руки, чтобы избежать обмена негативной энергией. Лучше оставить купюру, например, на столе или другой поверхности, чтобы человек взял ее, не прикасаясь к вам.

Если вы задумали что-то ремонтировать 29 декабря, то постарайтесь обойтись без гвоздей. Наши предки верили, что каждый забитый гвоздь приближает человека к смерти, и ассоциировали это действие с забиванием гвоздя в гроб.

Нельзя сидеть на столе – это сулит бедность.

Не нужно утаивать правду и лгать, иначе вся сокрытая информация в какой-то момент станет известна другим и приведет не только к серьезному конфликту, но и, возможно, разрыву отношений: дружеских, романтических или деловых.

Если нагрянут гости или же вы просто решите посидеть с родными за чашечкой чая, то ни в коем случае нельзя чаевничать без угощений. Пустой стол сулит такой же небогатый год, поэтому чем больше варенья, печенья и прочих вкусностей выставлено, тем лучше.

Что можно делать 29 декабря

Как уже было отмечено, в этот день не приветствовались безделье и праздность. Все старались заниматься чем-то полезным, будь то готовка, в том числе уже новогодних блюд, или рукоделие. Только от двух вещей отказывались: от ремонта обуви и уборки в доме.

Можно и нужно пить чай, желательно сладкий, ведь он может укрепить здоровье.

Наполните кошельки деньгами: пусть в них будет много-много монет и купюр. Наши предки считали, что такой ритуал обязательно сделает владельца богатым.

Погодные приметы 29 декабря