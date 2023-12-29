Мемы – это отличное отражение года, который прошел. В них запечатлены самые памятные и характерные моменты уходящих 12 месяцев.

Ни одно традиционное подведение итогов или хронологическое перечисление событий не передаст дух времени так живо и точно, как популярные в интернете видеоролики.

В 2023 году интернет-пользователи активно делились в социальных сетях различными вирусными мемами и видео. Одним из самых популярных стали милые фотографии и видео с капибарами – толстыми и добродушными грызунами, которые многим пришлись по душе.

Еще одним вирусным хитом года стал короткий отрывок из фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем, где актер едет в машине.