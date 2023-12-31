Губерниев в 90-е состоял в банде: «Ездил на разборки. Погоняло — Длинный»

И сейчас, когда все говорят о «Слове пацана», я только улыбаюсь. Потому что сам в этом варился в 90-е годы. А парень Володя, который рядом со мной тогда в машине сидел и дал мне в руки монтировку, через месяц пропал на дороге между Зеленоградом и Фирсановкой. Машина открыта, клок волос, а парня нет. Его с тех пор и не нашли», — рассказал 49-летний телеведущий в интервью matchtv.ru.