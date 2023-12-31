Губерниев в 90-е состоял в банде: «Ездил на разборки. Погоняло - Длинный»
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев дал интервью, в котором признался, что в 90-е он состоял в банде.
«Когда-то в 1994 году я попросил одного парня, моего бывшего соседа - он был постарше, допустим, его звали Степа… И я ему тогда сказал: «Степа, найди мне работу». И он меня взял на один маленький заводик. А там собралась зеленоградская братва. Представляете?
Вообще я съездил на три разборки. Я сидел в машине, мне дали в руки монтировку. Спрашиваю: «А что делать-то?» - «По команде выскакивай, а дальше мы скажем, в какую сторону с этой монтировкой бежать».
Тогда я понял, что это не совсем мое. И на одной тренировке по боксу Степа мне сказал: «Конечно, ты слишком добрый для нашей организации». И я стал туда ходить редко. А дальше - казино «Карусель», и об этом я уже рассказывал.
И сейчас, когда все говорят о «Слове пацана», я только улыбаюсь. Потому что сам в этом варился в 90-е годы. А парень Володя, который рядом со мной тогда в машине сидел и дал мне в руки монтировку, через месяц пропал на дороге между Зеленоградом и Фирсановкой. Машина открыта, клок волос, а парня нет. Его с тех пор и не нашли», — рассказал 49-летний телеведущий в интервью matchtv.ru.
Отвечая на вопрос о том, была ли у него в банде погремуха, Губерниев сказал:
«Погоняло в этой организации — дело обычное. Звали меня тогда "Длинный"» — вспоминает журналист.
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