Что запрещено делать 3 января, чтобы беды обошли стороной

В Петров день запрещено желать людям денег, удачи и здоровья, так как произойдет все с точностью до наоборот.

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3 января православные волгоградцы вспоминают чудотворца и русского митрополита – святителя Петра, жившего в Москве. Еще при жизни святого ставили вровень с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом.

В народном календаре день называли Полукормом, потому что к этому времени наполовину заканчивался корм, отведенный на зиму скотине. Было принято проверять хлева и оценивать, хватит ли корма до весны. Крестьяне ворошили сено и зерно, чтобы прогнать мышей.

3 января девушки с самого утра начинали мести пол – считалось, что чем больше они выметут сора, тем больше счастья заглянет к ним в наступившем году. А также в народе начиналась подготовка к празднованию Рождества Христова.

В этот день не принято было желать здоровья, счастья или достатка, так как считалось, что такие пожелания дойдут до людей в искаженном виде. Лучше ограничиваться нейтральным: «Приветствую» или «Добрый день». А чтобы защититься от злых сил, нужно положить на видное место серебряную вещь.

В этот день не стоит что-либо обещать и тем более в чем-то клясться – обещание будет напрасным.

Тех, кто в Петров день с хитростью подслушивает или подсматривает, предупреждали, что они рискуют потерять слух или зрение.