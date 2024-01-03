Как Новый год праздновали викинги

Как викинги праздновали Новый год
Конец света по календарю викингов планировался на 22 февраля 2014 года. Но только по версии британского центра скандинавской культуры «Йорвик», который в это время проводил фестиваль. Реальных причин для этого не было, как не было и самого календаря викингов. Так называемые рунические календари в виде посоха, возможно, имеют древнюю историю, но самый ранний из них датируется XIV веком, в то время как закат викингов случился за три столетия до того.
«Конечно, у викингов, хоть они были мореплавателями, не было тех календарей и тех компасов, которыми привыкли пользоваться мы. У них были основные календарные даты, а дни они не считали», — объяснил Владимир Петрухин медиевист, антрополог, доктор исторических наук.
Зато достоверно известно, что Новый год у викингов был:
«У них был праздник Йоль. Он так и называется сейчас у всех скандинавов. Это были самые темные в году дни, так праздновался этот самый Йоль до христианства. Мы толком не знаем, можем только предположить, что викинги опасались нечистой силы и совершали жертвоприношения, проводили пиршества, с тем чтобы преодолеть темные дни, чтобы способствовать нарождению нового солнца и нового года. У викингов было мифологическое представление о том, что время представляет собой бесконечный цикл повторений. Естественно, главные солнечные даты, зимний солнцеворот и летний солнцеворот, делили год на части. Как правило, на Севере год делился на зиму и на лето (не выделялись весна и осень)», — пояснил эксперт.
Что касается жестокости викингов и человеческих жертвоприношений, это вряд ли выходило за рамки средневековых обычаев.
«Когда захватывали рабов, иногда приносили в жертву людей. Эти страшные обычаи бывали. Их описывал в связи с таким походом на Волге арабский автор Ибн Фадлан в полном ужасе, рассказывая, как приносят в жертву девушку, которая согласилась отправиться на тот свет в райский сад со своим хозяином во время его похорон», — рассказал Владимир Петрухин.
Кое-что о традициях пиров викингов мы знаем из скандинавских саг, устных рассказов-песнопений, записанных в Исландии в XIII веке.
«Главным центром всего этого ритуального пиршества был котел. Скандинавский дом, особенно длинный дом, который называется халли, и там пиршественный зал. В центре его был очаг. Над очагом висел котел, и в него складывали мясо. Чаще всего, конечно, свинину ели — самое распространенное у кочевников мясное животное. Иногда считалось, что даже в райской обители бога Одина такого вепря приносили в жертву, а он восставал каждый раз после того, как его съедали герои Одина, которые только и занимались тем, что пировали, пили, а потом бились, убивая друг друга. На том свете можно друг друга убивать сколько угодно, все равно ты уже мертвый. Примерно то же было и у Тора, которому важно было в поездке иметь постоянно свежее мясо в его колеснице, издающей грохот, который язычники привыкли воспринимать как гром. В эту колесницу были запряжены козлы. Когда громовник чувствовал голод, он этих козлов убивал, складывал мясо в котел. При этом он требовал, чтобы никто не смел разгрызать кости, потому что эти кости складывались обратно в шкуру, Тор после этого освящал шкуру, и козлы опять были готовы к дальнейшему путешествию. Вот такая была кухня у богов. Она же была и жертвенная, она обеспечивала вечное благо и вечное изобилие мяса, того, о чем привыкли мечтать викинги и наши предки на протяжении темных Средних веков», — добавил специалист.
А добирались викинги в эти темные века по морю аж до Северной Америки и по рекам до Византии. И это в отсутствие календарей и магнитных компасов. Есть, конечно, легендарный «солнечный камень» викингов, который будто бы помогал им видеть солнце за тучами. Предполагают, что это кристаллы исландского шпата, обладающие двойным лучепреломлением. В конце 1990-х в Ла-Манше обнаружили такой кристалл на затонувшем корабле викингов. А французские физики подтвердили практическую возможность его использования. В любом случае это только гипотеза.
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