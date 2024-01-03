Как Новый год праздновали викинги

«Главным центром всего этого ритуального пиршества был котел. Скандинавский дом, особенно длинный дом, который называется халли, и там пиршественный зал. В центре его был очаг. Над очагом висел котел, и в него складывали мясо. Чаще всего, конечно, свинину ели — самое распространенное у кочевников мясное животное. Иногда считалось, что даже в райской обители бога Одина такого вепря приносили в жертву, а он восставал каждый раз после того, как его съедали герои Одина, которые только и занимались тем, что пировали, пили, а потом бились, убивая друг друга. На том свете можно друг друга убивать сколько угодно, все равно ты уже мертвый. Примерно то же было и у Тора, которому важно было в поездке иметь постоянно свежее мясо в его колеснице, издающей грохот, который язычники привыкли воспринимать как гром. В эту колесницу были запряжены козлы. Когда громовник чувствовал голод, он этих козлов убивал, складывал мясо в котел. При этом он требовал, чтобы никто не смел разгрызать кости, потому что эти кости складывались обратно в шкуру, Тор после этого освящал шкуру, и козлы опять были готовы к дальнейшему путешествию. Вот такая была кухня у богов. Она же была и жертвенная, она обеспечивала вечное благо и вечное изобилие мяса, того, о чем привыкли мечтать викинги и наши предки на протяжении темных Средних веков», — добавил специалист.