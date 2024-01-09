Нельзя плакать и выбрасывать хлебные крошки: приметы на 9 января

Как и в другие даты, на девятый день первого месяца в году на Руси было принято совершать определенные действия, которые, согласно поверьям, должны были завлечь в дом добрых духов и отвести нечисть. Внимательно следили и за изменениями в погоде, поведении животных, ведь даже по незначительным деталям можно предугадать погоду на ближайшее будущее, верили наши предки.