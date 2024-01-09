Нельзя плакать и выбрасывать хлебные крошки: приметы на 9 января
В народном календаре 9 января именуется Степановым днем в честь первого христианского мученика – святого Стефана.
Как и в другие даты, на девятый день первого месяца в году на Руси было принято совершать определенные действия, которые, согласно поверьям, должны были завлечь в дом добрых духов и отвести нечисть. Внимательно следили и за изменениями в погоде, поведении животных, ведь даже по незначительным деталям можно предугадать погоду на ближайшее будущее, верили наши предки.
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От каких действий сегодня стоит отказаться, а каким, напротив, лучше уделить время – в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 9 января
- Не рекомендуется в этот день выбрасывать хлебные крошки и остатки еды. Считалось, что это незначительное, на первый взгляд, действие сулит потери в семье, преимущественно финансовые, поэтому недоеденное было принято отдавать животным – всем в таком случае хорошо.
- 9 января, как во многие другие дни, не рекомендуется грустить и плакать: если нарушить запрет, то есть риск провести в столь подвешенном эмоциональном состоянии целый год, который только начался.
- На Руси верили, что сегодня нельзя рубить дрова, иначе можно получить серьезную рану. Правда, не положено было сидеть без дела весь день: после заката мужчины брались за топор со спокойной душой.
- Что касается других временных примет, наши предки также остерегались выливать воду из ведра до полуночи. Согласно поверьям, все "слитые" печали вернутся к хозяину да еще и в троекратном размере.
- А вот шить и ткать сегодня вовсе не стоит – подобное времяпрепровождение грозит проблемами с памятью.
- Не стоит 9 января отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается. Если же так поступить, то отказавшего будет поджидать несчастье.
Что можно делать 9 января
- Сегодня подходящий день для того, чтобы навестить родителей и близких. Не будет лишним пожелать им счастья и долгих лет жизни – на Руси верили, что озвученные в Степанов день пожелания сбываются.
- По этой же причине можно наведаться в церковь и попросить исцеления от болезней.
- Так как Степанов день приходится на Святочный период, 9 января положено веселиться, угощать гостей и самому не не воротить нос от угощений.
Погодные приметы на 9 января
- Если сегодня весь день идет снег, то грядет плохая погода.
- А туман, напротив, сулит потепление.
- Морозная погода и ясное небо говорят о том, что наступивший год будет урожайным.
- Синицы с самого утра запищали – ночью наступят морозы.
- Кричащие вороны предвещают снегопад, верили в старину.
- Если вороны зарываются в снег, значит, ждут тепла. А если ютятся на макушках деревьев, то, напротив, почувствовали приближающиеся холода.
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