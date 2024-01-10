В китайских соцсетях шумно обсуждают видео, в котором парень рассказывает о странном решении своего отца, из-за которого он два десятилетия жил в неведении.

Так, юноша из Китая 20 лет жил с отцом в бедности, пока вдруг не выяснилось, что отец — миллионер. И, по всей видимости, хороший актер.

В видео, ставшем вирусным, сын рассказал, что отец всегда плакал из-за долгов перед ним, и подчеркивал бедность, в которой они жили.

Только в 20 лет парень узнал о состоянии своего отца и о том, что он владеет внушительным особняком. Все это время его сын, недавно окончивший университет, узнал, что его отец владеет особняком, тогда как все эти годы семья жила в небольшом загородном доме.

Кадр из видео

Интересно, что к 20 годам парень уже усердно искал работу, с зарплатой до 6000 юаней, чтобы помочь отцу выплатить долги. Но найти нормальную работу в таком возрасте у парня никак не получалось. Тогда его отец решил предложить сыну продолжить семейное дело — сначала парень ничего не заподозрил, потому что верил, что отцовский бизнес в упадке уже много лет.

Однако позже отец решил раскрыть карты и пригласить юношу свой в домашний офис. В этот момент парень испытал настоящий шок — офис-особняк отца был очень дорогим, обставленным по последнему слову, там даже был лифт и аквариум стоимостью в 10 зарплат, которые ожидал получать юноша. К тому же, у его отца была не одна дорогая машина, а целых 8!

Кадр из видео