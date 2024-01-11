Астрономы отследили источник самого мощного космического сигнала

Международная команда астрономов сумела идентифицировать источник самого яркого в истории наблюдений быстрого радиовсплеска. Оказалось, что он исходил из группы далеких галактик.

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Как сообщает Space.com, результаты исследования были озвучены на 243-м собрании Американского астрономического общества. Ученые изучили самый яркий в истории наблюдений быстрый радиовсплеск (такие явления известны под аббревиатурой FRB), который достиг Земли 10 июня 2022 года. Первоначально он был пойман радиотелескопом Square Kilometer Array Pathfinder, расположенным в Западной Австралии.

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Расчеты показали, что этот сигнал является наиболее мощным из всех известных науке FRB. Отследить источник удается не всегда. В данном случае астрономам помогли данные наблюдений, проведенных космическим телескопом Хаббла. Кроме того, использовались сведения, полученные с помощью Очень Большого Телескопа в Чили.

Они показали, что загадочный сигнал преодолел очень большое расстояние, прежде чем достиг Земли. Он казался в четыре раза мощнее предыдущего рекордсмена. Стоит отметить, что природа таких сигналов до сих пор остается тайной. Считается лишь, что процесс формирования вспышки должен включать в себя некую форму взаимодействия между чрезвычайно массивными и компактными объектами, такими как черные дыры или нейтронные звезды.

Тем удивительнее оказались полученные результаты. Ученые установили, что загадочный FRB пришел не из одной галактики, как это обычно бывает, а из группы очень старых галактик, которые, по-видимому, сливаются. Исследователям удалось установить возраст семи галактик в исходной области. Оказалось, что он составляет около пяти миллиардов лет, или более одной трети возраста Вселенной.

«Чтобы точно определить, откуда взялся этот FRB, потребовалась особая чувствительность инструментов телескопа Хаббла, - говорит астроном Алекса Гордон из Северо-Западного университета в Иллинойсе. - Без изображений телескопа Хаббла для нас до сих пор оставалось бы загадкой, произошла ли эта вспышка в одной монолитной галактике или стала следствием какого-то типа взаимодействующей системы».