Что такое «трын-трава» из «Песни про зайцев»: видео
«Песню про зайцев» исполняет персонаж Семен Семенович Горбунков, роль которого сыграл актёр Юрий Никулин, в советской комедии 1969 года «Бриллиантовая рука», режиссёра Леонида Гайдая.
Простой текст и запоминающаяся мелодия сделали эту песню любимой для многих зрителей. «Песня про зайцев» стала одним из самых памятных музыкальных моментов этой популярной комедии.
В песне есть строки «Мы волшебную косим трын-траву», но что это значит?
На самом деле словосочетание «трын-трава» является аллегорией к слову пустяк. Раньше «трын-травой» называли мусор, оставшийся на полях после сенокоса.
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