«Песню про зайцев» исполняет персонаж Семен Семенович Горбунков, роль которого сыграл актёр Юрий Никулин, в советской комедии 1969 года «Бриллиантовая рука», режиссёра Леонида Гайдая.

Простой текст и запоминающаяся мелодия сделали эту песню любимой для многих зрителей. «Песня про зайцев» стала одним из самых памятных музыкальных моментов этой популярной комедии.

В песне есть строки «Мы волшебную косим трын-траву», но что это значит?

На самом деле словосочетание «трын-трава» является аллегорией к слову пустяк. Раньше «трын-травой» называли мусор, оставшийся на полях после сенокоса.