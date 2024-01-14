Как проходила свадьба в Древней Руси: традиции и обряды

В нынешнем веке свадьбу каждый волен праздновать так, как ему хочется. Некоторые и вовсе отказываются от этого торжества, считая, что это пережиток прошлого. Однако в Древней Руси свадебные традиции почитали сильно и не могли представить праздник без некоторых обрядов.

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“Рамблер” рассказывает о том, как играли свадьбы столетия назад.

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Традиции и обычаи

Какое-то время на Руси было принято иметь несколько жен и мужей. В обиходе был и пробный брак, когда невеста переезжала жить к мужчине на неопределенный срок. Свадьбу в таком случае играли только когда, когда у пары появлялся первый ребенок. Если жизнь у молодых складывалась не очень удачно, тогда договор о браке расторгали, а невеста возвращалась в отчий дом. Причем не с пустыми руками, а с вознаграждением. Потом этот обычая сошел на нет.

Платье у невесты было не белого цвета, как мы привыкли, а красного. После заключения брака праздничные гуляния длились два-три дня, но могли отмечать и несколько недель. В день свадьбы прежде, чем обручиться, жених преподносил невесте подарок – шкатулку, наполненную сладостями, украшениями и атрибутами, которые нужны для венчания.

Традиционно в день свадьбы мама передавала по наследству семейные украшения и обереги, которые служили символом рода. А для того, чтобы брак принес счастье, невеста должна была много плакать в день торжества.

Даты, в которые играли свадьбу

Как правило, торжество организовывали в период, который назывался “зимний мясоед”. Это даты от Крещения до начала Великого поста. Значительно реже свадьбы устраивались летом. Однако они тоже были приурочены к важным праздникам: ходили свататься на Красную горку (в первое воскресенье после Пасхи), а венчались на Троицу. Было поверье, что если молодые справят Красную горку дома, значит, у них вовсе не будет семьи.

Как знакомились молодые

На Руси была традиция, исходя из которой невесту выбирали родители, обязательно советуясь при этом с духовником семьи. Жениха к такому важному действу не допускали, так как считалось, что молодой человек выберет себе в жены девушку исходя их своих страстей, тем самым подставив под угрозу семейное благополучие.

Как правило, до дня свадьбы молодые друг к другу не допускались. В этом и кроется смысл слова невеста, что означает “не весть кто”, то есть неизвестная.